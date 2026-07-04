Η Ελλάδα με τρεις Πατρινούς νίκησε τη Σερβία και 5η θέση στο Παγκόσμιο

Με την κατάκτηση της πέμπτης θέσης και απολογισμό έξι νίκες σε σύνολο επτά αναμετρήσεων, η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης των Εφήβων Κ18 ολοκλήρωσε, το Σάββατο (4/7), τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας, που διεξάγεται στην πόλη Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.

Δίνοντας έμφαση στον αμυντικό τομέα, το σύνολο του Γιώργου Χατζηδάκη μετέτρεψε σε περίπατο την αναμέτρηση με τη Σερβία, για τις θέσεις 5-6 της διοργάνωσης, αφού επιβλήθηκε με 13-8.

Ουσιαστικά, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εξασφάλισε τη νίκη από το δεύτερο οκτάλεπτο όταν προηγήθηκε με επτά γκολ διαφορά (9-2 και 10-3). Το μόνο που κατάφεραν οι αντίπαλοί τους ήταν να μειώσουν σε 10-6 και 12-8 στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο αντίστοιχα.

Η Εθνική μας ομάδα είχε πλουραλισμό στην επίθεση αφού σκόραραν δέκα παίκτες, με τον αρχηγό της, τον πατρινό Ηλία Αγγελόπουλο να βρίσκει στόχο τρεις φορές.

ΕΛΛΑΔΑ- ΣΕΡΒΙΑ 13-8

Οκτάλεπτα: 5-1, 5-3, 0-2, 3-2

ΕΛΛΑΔΑ (Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης 1, Αγγελόπουλος 3, Λεωνιδάκης 1, Λαμπάτος 1, Χατζής 1, Μότσιας 1, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος, Σάρρος, Ζουζούνης 1, Δαμίγος, Δεληγιάννης 1, Μαντζουρίδης 1.

Στα έξι προηγιούμενα ματς είχαμε για τους πρώην άσους του ΝΟΠ:

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ 5-33: Ηλίας Αγγελόπουλος 7, Λαμπάτος 1, Κ Μπιτσάκος 6.

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 23-12: Αγγελόπουλος 3, Αγγελος Λαμπάτος 1, Κ. Μπιτσάκος.

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ 30-9: Αγγελόπουλος 8, Λαμπάτος 2, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος 4.

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΙΝΑ 30-8: Αγγελόπουλος 8, Λαμπάτος 2, Κ. Μπιτσάκος 2.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ 10-8: Αγγελόπουλος 2, Λαμπάτος 1, Μπιτσάκος 1.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 13-18: Αγγελόπουλος 4, Λαμπάτος 3, Μπιτσάκος 2.

Συνολικά πέτυχαν: Ο Αγγελόπουλος 35 γκολ, ο Λαμπάτος, 11 ο Κ. Μπιτσάκος 15.