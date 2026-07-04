Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 και τη Δευτέρα 6-7-2026

Κηδείες - Πένθη

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 5-7-2026 και ώρα 6.30μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας.

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