Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 και τη Δευτέρα 6-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΙΚ. ΒΟΡΥΛΛΑ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 5.00 μμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΟΡΥΛΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΓΩΓΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΡΥΛΛΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας κόρη, αδελφή & θεία
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:62
Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 5-7-2026 και ώρα 6.30μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας.
Η ΜΗΤΕΡΑ: Ασημίνα {χηρα Ιωανν.} Δημοπούλου
TΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Θεόδωρος & Παναγιώτα Δημοπούλου
Σπύρος & Ελένη Δημοπούλου
Νικολίτσα {χηρα Παν.} Μαρτζάκλη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΟΥΡΗ
(ΕΤΩΝ 99)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΕΤΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 5.00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΟΧΑΛΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΓΙΩΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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