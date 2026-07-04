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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 και τη Δευτέρα 6-7-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΙΚ. ΒΟΡΥΛΛΑ

(ΕΤΩΝ 78)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ  & ΩΡΑ 5.00 μμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΟΡΥΛΛΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΓΩΓΟΥΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΡΥΛΛΑ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ     ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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 ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας κόρη, αδελφή & θεία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ:62

Θανούσα  κηδεύουμε Κυριακή 5-7-2026 και ώρα  6.30μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου  στο Μαζαράκι Αχαΐας.

Η ΜΗΤΕΡΑ: Ασημίνα {χηρα Ιωανν.} Δημοπούλου

TΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Θεόδωρος & Παναγιώτα Δημοπούλου

Σπύρος & Ελένη Δημοπούλου

Νικολίτσα {χηρα Παν.} Μαρτζάκλη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΟΥΡΗ

(ΕΤΩΝ 99)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΕΤΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ  & ΩΡΑ 5.00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΡΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΟΧΑΛΗ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΓΙΩΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ    

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 - 7 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295 

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες
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