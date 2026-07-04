Πάτρα: Τελικά ισχύει η απαγόρευση κολύμβησης σε Ρίο και Ακταίο;

Κανονικά επιτρέπεται η κολύμβηση στο Ρίο και στο Ακταίο, με την απαγόρευση να αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο Πορθμείο του Ρίου.

Ωστόσο, η ανάρτηση των σχετικών πινακίδων προκάλεσε έκπληξη και έντονη δυσαρέσκεια στους κατοίκους της περιοχής. Οι πινακίδες τοποθετήθηκαν την Πέμπτη στην παραλία, περίπου 150 μέτρα από την προβλήτα, ενημερώνοντας για την απαγόρευση κολύμβησης πλησίον του Πορθμείου Ρίου-Αντιρρίου.

Αν και ο σχετικός Κανονισμός ισχύει εδώ και χρόνια, μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη, κάτι που εξηγεί την αιφνιδιαστική αντίδραση των κατοίκων.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός προβλέπει απαγόρευση καταδύσεων, κάθε μορφής υποβρύχιας δραστηριότητας, καθώς και κίνησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σε θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται 1.852 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και περιμετρικά του Κάστρου του Ρίου.

Προς την κατεύθυνση αποσαφήνισης του ζητήματος, έχει προγραμματιστεί μέσα στην εβδομάδα ενημέρωση από στελέχη του Λιμενικού Σταθμού Ρίου προς κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής, με στόχο να εξηγηθεί το πλαίσιο των απαγορεύσεων, οι οποίες, όπως τονίζεται, αποσκοπούν στην ασφάλεια των λουομένων.