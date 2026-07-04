Οι παίδες του ΝΟΠ και οι νεάνιδες της ΝΕΠ για την 5η θέση!

Για το πρωτάθλημα πόλο Παίδων ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών νίκησε το απόγευμα του Σαββάτου με 14-6 τον Εθνικό στο Αντώνης Πεπανός.

Έτσι θα διεικδικήσει αύριο Κυριακή (10.15) την 5η θέση.

Οι λεπτομέρειες της νίκης του.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Βασίλης Κουνδουράκης, με βοηθό προπονητή τον Βασίλη Κανελλόπουλο, ενώ γενικός αρχηγός της αποστολής είναι ο Δημήτρης Καγκελάρης.

Την αποστολή του ΝΟΠ αποτελούν οι:

- Σπύρος Αθανασόπουλος

- Γιώργος Αναστασίου

- Γιάννης Ανδρεόπουλος

- Ανδρέας Γαλάνης

- Ηλίας Ζαφείρης

- Σπύρος Καγκελάρης

- Χαρίτωνας Κυριακόπουλος

- Γιώργος Παππάς

- Ίωνας Παπουλίδης

- Νεοκλής Παρασκευόπουλος

- Οδυσσέας Σκεπαρνιάς

- Θεμιστοκλής Σοφιανόπουλος

- Κώστας Σχωρτσανίτης

- Διονύσης Τουντόπουλος

- Διονύσης Ζόντος

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΠ

Η ομάδα Πόλο των Παίδων μετέχει στο Final-8 της Silver League (θέσεις 9-16 του Πανελλήνιου πρωτάθληματος).

Οι ομάδες που συμμετέχουν μαζί με τη ΝΕΠ είναι η Ροή το Παλαιό Φάληρο, ο ΟΦΘ, ο ΝΟ Χίου, ο Απόλλων Σμύρνης, ο Μίλων και ο ΟΥΚ Βόλου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις:

18.00 ΝΕΠ- ΡΟΗ 15-6 (εδώ οι λεπτομέρειες)

19.15 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ- ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ

20.30 ΑΟ ΜΙΛΩΝ ΧΙΟΣ

21.45 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ- ΟΦΘ

Η αποστολή της ΝΕΠ αποτελείται απο τους εξής αθλητές:

Γιάννης Αβράμης

Μιχάλης Κούρτης (C)

Γεώργιος Καρλέτσης

Κωνσταντίνος Γαλάνης

Κωνσταντίνος Τζελετόπουλος

Μάριος Κάνδυλας

Ιωακείμ Κάνδυλας

Γεώργιος Νταβλούρος

Ανδρέας Γιαουπάι

Δημοσθένης Μητρόπουλος

Δημήτρης Παπανίκος

Παναγιώτης Καλύβας

Νίκος Παπαναγιώτου

Ιωάννης Θεριακής

Προπονητής είναι ο Θανάσης Κοντάκος και βοηθός ο Παναγιώτης Ορφανός.

Εφορος είναι ο Θόδωρος Παπανίκος.

Τέλος στην BRONZE LEAGUE (θέσεις 17-24) αγωνίζονται: ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΙ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΝΕΠ

Για τις θέσεις 5-8 με αντίπαλο τον ΑΝΟ Γλυφάδας επαιξε η ομάδα πόλο Νεανίδων της ΝΕΠ στο πλαίσιο της τελικής φάσης του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος, καθώς χθες το πατρινό συγκρότημα ηττήθηκε με σκορ 14-10 από τον ΝΟ Βουλιαγμένης. Τα 8λεπτα: 5-3, 3-3, 4-1, 2-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 5, Ειρ. Τσίγκα 5.

Νίκησε λοιπόν με 14-12 τον ΑΝΟΓ και έτσι θα διεκδικήσει την 5η θέση στο πρωτάθλημα!

Τα 8λεπτα: 4-5, 1-2, 2-5, 5-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 1, Κοτζάμπαση 1, Αγγελοπούλου 2, Δ. Κοντάκου 2, Λαμπάτου 5, Ειρ. Τσίγκα 2, Ζήκου 1.