Πάτρα: Ένα ακόμα τροχαίο στη συμβολή Ευβοίας & Γοργοποτάμου- Τραυματίστηκε δικυκλιστής

Το μεσημέρι του Σαββάτου συγκρούστηκαν ΙΧ και μηχανάκι
Ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Ευβοίας και Γοργοποτάμου, στην περιοχή των Ζαρουχλέικων στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα. Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
Πρόκειται για ένα ακόμη σε σειρά ατυχημάτων που καταγράφονται στο συγκεκριμένο σημείο, γεγονός που εγείρει εκ νέου ερωτήματα σχετικά με την οδική ασφάλεια στην περιοχή.
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