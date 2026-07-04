Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ένα ακόμα τροχαίο στη συμβολή Ευβοίας & Γοργοποτάμου- Τραυματίστηκε δικυκλιστής

Πάτρα: Ένα ακόμα τροχαίο στη συμβολή Ευβ...

Το μεσημέρι του Σαββάτου συγκρούστηκαν ΙΧ και μηχανάκι

Ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Ευβοίας και Γοργοποτάμου, στην περιοχή των Ζαρουχλέικων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα. Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για ένα ακόμη σε σειρά ατυχημάτων που καταγράφονται στο συγκεκριμένο σημείο, γεγονός που εγείρει εκ νέου ερωτήματα σχετικά με την οδική ασφάλεια στην περιοχή.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Άρπαξε φωτιά κατσαρόλα

Αγρίνιο: Σε νοσοκομείο της Πάτρας με σοβαρά εγκαύματα πατέρας και γιος

Αμαλιάδα: Επίθεση με γκαζάκι σε είσοδο πολυκατοικίας - Τι ερευνούν οι Αρχές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Οδός Ευβοίας
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a4\u03c1\u03bf\u03c7\u03b1\u03af\u03bf \u03b1\u03c4\u03cd\u03c7\u03b7\u03bc\u03b1","\u039f\u03b4\u03cc\u03c2 \u0395\u03c5\u03b2\u03bf\u03af\u03b1\u03c2"]
836812
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις