Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για τον εντοπισμό φυτείας και τις συλλήψεις για ληστεία

"Η Ένωση μας, βρίσκεται για ακόμη μια φορά στην ευχάριστη θέση να απονείμει τα εύσημα στη διοίκηση και το προσωπικό του Τμ. Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. της Υ.Δ.Ε.Ε. Πατρών, της Ο.Π.Κ.Ε. του Τ.Δ.Ε.Ε. Αιγιαλείας, της Διμοιρίας Υποστήριξης και του Τμ. Άμεσης Δράσης Πατρών, για τις πρόσφατες επιτυχίες τους", αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, η οποία συνεχίζει ως εξής:

"Στην πρώτη περίπτωση, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, το προσωπικό του Τ.Δ.Ν., σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας των Ο.Π.Κ.Ε. και της Διμοιρίας Υποστήριξης, κατάφεραν να εντοπίσουν σε ορεινή δύσβατη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, αποτελούμενη από 1.500 περίπου δενδρύλλια και να συλλάβουν δύο (2) αλλοδαπούς υπηκόους ως καλλιεργητές, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός (1) ακόμη ημεδαπού, ο οποίος και αναζητείται.

Επίσης, πλήρωμα του Τμήματος Άμεσης Δράσης, ενεργώντας αστραπιαία, κατάφερε να εντοπίσει στην Πάτρα, δύο ανήλικους αλλοδαπούς δράστες, οι οποίοι νωρίτερα είχαν διαπράξει ληστεία σε βάρος ετέρου ανηλίκου αφαιρώντας του υπό την απειλή μαχαιριού που έφεραν, το κινητό του τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Οι παραπάνω επιτυχίες, προστίθενται καθημερινά σε όσα έχουν επιτύχει μέχρι τώρα οι συνάδελφοι μας, αποδεικνύοντας πως ο αγώνας για την προστασία του κοινωνικού συνόλου είναι διαρκής και απαιτητικός, παρά τις αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούν και τη συνεχή έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού".