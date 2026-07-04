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Πάτρα: Άρπαξε φωτιά κατσαρόλα

Πάτρα: Άρπαξε φωτιά κατσαρόλα

Στου Ψάχου

Φωτιά σε μαγειρικό σκεύος σε σπίτι στην Πάτρα εκδηλώθηκε νωρίτερα και προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Κατσαρόλα στου Ψάχου άρπαξε φωτιά και στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα και 6 άνδρες της πυροσβεστικής.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική
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