Πάτρα: Άρπαξε φωτιά κατσαρόλα

Φωτιά σε μαγειρικό σκεύος σε σπίτι στην Πάτρα εκδηλώθηκε νωρίτερα και προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Κατσαρόλα στου Ψάχου άρπαξε φωτιά και στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα και 6 άνδρες της πυροσβεστικής.