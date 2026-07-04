Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

H φωτογραφία του Γιάννη Στάνκογλου από τα παλιά

H φωτογραφία του Γιάννη Στάνκογλου από τα παλιά

Για πάντα νέος, έγραψε

Μία φωτογραφία του από το παρελθόν δημοσίευσε ο Γιάννης Στάνγκογλου.

Ο ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση το Σάββατο 4 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο από παλαιότερη φωτογράφισή του. Στην εικόνα ο Γιάννης Στάνκογλου εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, με ένα τζιν παντελόνι και μακριά μαλλιά. «Κάποτε μες τον χρόνο» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, ενώ πάνω στην εικόνα πρόσθεσε «μια φορά και έναν καιρό». Επιπλέον, η ανάρτηση συνοδεύτηκε από hashtags που έγραφαν μεταξύ άλλων «για πάντα νέος».

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γιάννης Στάνκογλου
Spotlight
["\u0393\u03b9\u03ac\u03bd\u03bd\u03b7\u03c2 \u03a3\u03c4\u03ac\u03bd\u03ba\u03bf\u03b3\u03bb\u03bf\u03c5 "]
836809
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Spotlight