H φωτογραφία του Γιάννη Στάνκογλου από τα παλιά

Μία φωτογραφία του από το παρελθόν δημοσίευσε ο Γιάννης Στάνγκογλου.

Ο ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση το Σάββατο 4 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο από παλαιότερη φωτογράφισή του. Στην εικόνα ο Γιάννης Στάνκογλου εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, με ένα τζιν παντελόνι και μακριά μαλλιά. «Κάποτε μες τον χρόνο» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, ενώ πάνω στην εικόνα πρόσθεσε «μια φορά και έναν καιρό». Επιπλέον, η ανάρτηση συνοδεύτηκε από hashtags που έγραφαν μεταξύ άλλων «για πάντα νέος».