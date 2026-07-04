Αγρίνιο: Σε νοσοκομείο της Πάτρας με σοβαρά εγκαύματα πατέρας και γιος

Τα ξημερώματα του Σαββάτου
Με σοβαρά εγκαύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου πατέρας και γιος από το Αγρίνιο τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/7).
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες ηλικίας 52 και 27 ετών διακομίστηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (3/7) στο νοσοκομείο Αγρινίου καθώς είχαν υποστεί εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.
Οι πληροφορίες είναι ακόμη συγκεχυμένες και φέρεται να προκλήθηκαν από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο για την παροχή πρώτων βοηθειών και διαπιστώθηκε πως ήταν απαραίτητη η διακομιδή τους στο Ρίο.
πηγή agriniopress.gr/
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