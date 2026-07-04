Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός στα 43 του- Είχε παίξει και στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Η απώλειά του βύθισε στην θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 μόλις ετών ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός. Είχε συνεργαστεί και με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, στην παράσταση "Η φάρμα τψν ζώων" Τον θάνατό του επιβεβαίωσε μητέρα του μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook. «Αυλαία», σημείωσε χαρακτηριστικά δημοσιεύοντας, μεταξύ άλλων, φωτογραφίες από την καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Δενδρινού.

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Την είδηση σχολίασε λίγο αργότερα και ο Χάρης Τζωρτζάκης μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποχαιρετώντας τον συνάδελφο και φίλο του με λόγια γεμάτα συγκίνηση. «Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου», έγραψε ο Χάρης Τζωρτζάκης μεταξύ άλλων.

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