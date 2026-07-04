Σπιάντζα: Παρολίγον τραγωδία - Σώθηκαν από πνιγμό δύο αδέρφια 12 και 15 ετών

Μάχη μέσα στα κύμματα, έδωσαν ένας ναυαγοσώστης και ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας αλλά με δίπλωμα ναυαγοσώστη, στην παραλία της Σπιάντζας στον Πύργο, για να βγάλουν από τη θάλασσα δύο παιδιά που κινδύνεψαν να πνιγούν.

Τα δύο παιδιά ηλικίας 12 ετών κορίτσι και 15 ετών αγόρι, σύμφωνα με πληροφορίες ήπιαν θαλασσινό νερό, αλλά είχαν τις αισθήσεις τους.

Ο ναυαγοσώστης και ο διασώστης κατάφεραν να εντοπίσουν και να βγάλουν τα παιδιά στην ακτή διαδοχικά, μιας και αρχικά υπήρχε αναφορά για ένα παιδί σε κίνδυνο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που παρέλαβε τα δύο παιδιά για τα μετέφερε στο νοσοκομείο του Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι ηλικίας 12-13 ετών κινδύνευε να πνιγεί και έτρεξε να το βοηθήσει το αγόρι που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι αδερφός της. Και τα δύο παιδιά βρέθηκαν να κινδυνεύουν στη θάλασσα και έσπευσαν αρχικά ο ναυαγοσώστης και έπειτα ο διασώστης ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν ιδιωτικά στην παραλία για να βγάλουν τα δύο παιδιά στην ακτή...

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, σε καλή κατάσταση στα χέρια των γιατρών του νοσοκομείου Πύργου, βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέρφια που παρολίγον να πνιγούν στην παραλία της Σπιάντζας.

Στην κάμερα του ilialive.gr μίλησαν ο ναυαγοσώστης Γιώργος Νικολόπουλος που είχε υπηρεσία στην παραλία την στιγμή του περιστατικού, και ο εκτός υπηρεσίας διασώστης του ΕΚΑΒ και διπλωματούχος ναυαγοσώστης Χρήστος Κούλης.