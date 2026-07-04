Φωτιές σε Κέρκυρα, Ρόδο, Θεσσαλονίκη

Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, η οποία ξέσπασε μετά τις 12:30 κοντά στον οικισμό Βασιλικά Αχαράβης στην Κέρκυρα.

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 6 οχήματα. Παραλληλα, υδροφόρες του δήμου Β. Κερκυρας και της Πολιτικής Προστασίας συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται.

Το ζητούμενο είναι να τεθεί γρήγορα υπό ελεγχο καθώς στην περιοχή από τα απόγευμα αναμένονται δυνατοί άνεμοι.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Συναγερμός στη Ρόδο για φωτιά στον Ατάβυρο – Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς που σημειώθηκε περίπου στις 14:10 στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνας και 'Αγιος Ισίδωρος.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει δάσος, ωστόσο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Για τον λόγο αυτό έχει σημάνει συναγερμός, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο σημείο.

Σύμφωνα με δηλώσεις στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου/ Χρήστου Ευστρατίου και του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ρόδου, Μιχάλη Θωμάτου, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή των εναέριων μέσων που εδρεύουν στη Ρόδο, τα οποία απογειώνονται για να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Παράλληλα, στο μέτωπο έχουν κινητοποιηθεί εθελοντικές οργανώσεις και δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.

Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης- Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 12:45, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Υπάρχει επιπλέον και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά με ξηρά χόρτα και καλάμια και μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Καθ' όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι δέχτηκαν μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.