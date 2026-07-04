16 χρόνια για τον Προαστιακό της Πάτρας που έκοψε τούρτα αν και... λειψός - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Γενέθλια έχει ο προαστιακός σιδηρόδρομος της Πάτρας, ο οποίος συμπληρώνει 16 χρόνια λειτουργίας και ξεκίνησε καλύπτοντας αρχικά την περιοχή του Ρίου και του Αγίου Βασιλείου.

Νωρίτερα σήμερα ο Σύλλογος Φίλων Προαστιακού Πάτρας έκοψε μια τούρτα στον κεντρικό σταθμό στην Αγίου Νικολάου.

Ο Βασίλης Γκλαβάς υπεύθυνος του Συλλόγου, σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο Προαστιακός είναι λειψός. "Υπάρχει αποκοπή δρομολογίων λόγω εργασιών του ΟΣΕ στη γραμμή για τον νότιο κλαδο, ενώ για τον βόρειο κλάδο, αντί να φτάνει ως τον Άγιο Βασίλειο, που έφτανε παλάιότερα, έχει μείνει στο Ρίο λόγω των εργασιών της νέας γραμμής".