Λήμνος: Τοποθετήθηκε πομπός σε αγγελοκαρχαρία – Θα παρακολουθεί τις κινήσεις του στην Ελλάδα

Στον κόσμο ενός αγγελοκαρχαρία, που είναι από τα πιο απειλούμενα είδη καρχαριών στον κόσμο, θα μπει η περιβαλλοντική οργάνωση iSea, μέσα από ένα πομπό που τοποθέτησε στο ζώο για να παρακολουθεί τις κινήσεις του.

H τοποθέτηση του πρώτου δορυφορικού πομπού για το είδος στην Ελλάδα, έγινε πρόσφατα στη Λήμνο σε συνεργασία με ντόπιους αλιείς. Τους επόμενους μήνες, οι επιστήμονες αναμένουν να έχουν πρόσβαση στα πρωτόγνωρα, για τη χώρα, δεδομένα που θα αποκαλύψουν περισσότερα για τη μετακίνηση και τη συμπεριφορά των άγνωστων αγγελοκαρχαριών στην Ελλάδα. Σημειώνεται πως για πρώτη φορά ένα είδος καρχαρία στην Ελλάδα θα μελετηθεί στο φυσικό του περιβάλλον και όχι μέσα από αλιευτική μελέτη.

«Επιπλέον, είναι ένας από τους λίγους πομπούς που έχουν μπει παγκοσμίως σε αγγελοκαρχαρίες», λέει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ιωάννης Γιώβος, υπεύθυνος διατήρησης στην iSea. Ο πομπός έχει προγραμματιστεί να μείνει για 4 μήνες στο ζώο και μετά θα πέσει μόνος του. Σύμφωνα με τον κ. Γιώβο, θα δίνει σήμα όταν το ζώο βγαίνει στην επιφάνεια, ενώ αν ο αγγελοκαρχαρίας μείνει ακίνητος για δύο εβδομάδες, που σημαίνει ότι είναι νεκρός, θα πέσει ο πομπός και θα ανέβει στην επιφάνεια. Η iSea έχει προγραμματίσει την τοποθέτηση άλλων τεσσάρων πομπών σε αγγελοκαρχαρίες. Ο δεύτερος πομπός θα μείνει στο ζώο για έξι μήνες και οι υπόλοιποι για έναν χρόνο.

Οι αγγελοκαρχαρίες είναι πεπλατυσμένοι καρχαρίες με πλατιά θωρακικά πτερύγια, οι οποίοι απαντώνται κυρίως στην υφαλοκρηπίδα και τις κατωφέρειές της έως τα 500 μέτρα βάθος. Είναι δεινός κυνηγός, θάβεται μέσα στην άμμο και ξαφνικά επιτίθεται στα θηράματά του.