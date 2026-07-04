Φωτιά σε δασική έκταση στα Σπάτα - Ήχησε το 112

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:25
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων στα Σπάτα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:25 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Πριν από λίγο εστάλη ενημερωτικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε
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