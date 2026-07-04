H Τέιλορ Σουίφτ και o Τράβις Κέλσι αντάλλαξαν όρκους αγάπης

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) και ο Τράβις Κέλσι (Travis Kelce) είναι πλέον και επίσημα σύζυγοι.

Η σούπερ σταρ της ποπ και ο παίκτης των Kansas City Chiefs ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Σουίφτ στο PEOPLE.

«Οι εμφανίσεις που επέλεξε το ζευγάρι για τη γαμήλια τελετή έφεραν την υπογραφή του οίκου Christian Dior Haute Couture. Σχεδιάστηκαν από τον Τζόναθαν Άντερσον, δημιουργικό διευθυντή των ανδρικών, γυναικείων και υψηλής ραπτικής συλλογών του οίκου, σε στενή συνεργασία με τη νύφη και τον γαμπρό. Αυτό είναι το πρώτο υψηλής ραπτικής νυφικό του σχεδιαστή για μια παγκοσμίου φήμης διασημότητα. Τα παπούτσια ήταν δια χειρός Christian Louboutin, ενώ η νύφη φορούσε κοσμήματα Cartier», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος στη δήλωσή του.

Τον γάμο τέλεσε ο επί χρόνια φίλος του ζευγαριού, Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler) ενώ δεν υπήρχαν παράνυμφοι. Ο αδελφός της νύφης, Όστιν Σουίφτ (Austin Swift), είχε το ρόλο του κουμπάρου όπως και ο Τζέισον Κέλσι (Jason Kelce) από την πλευρά του γαμπρού. Μόλις ο γάμος ολοκληρώθηκε φωτεινές επιγραφές έξω από το MSG έγραψαν «Just&T Married»!.

Πλήθος επώνυμων καλεσμένων μοιράστηκε την πιο ευτυχισμένη στιγμή του ζευγαριού μεταξύ των οποίων οι Τζίτζι Χαντίντ (Gigi Hadid) και Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper), Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson), Μαρίσκα Χάργκιτεϊ (Mariska Hargitay) και Πίτερ Χέρμαν (Peter Hermann), Εντ Σίραν (Ed Sheeran) και Τσέρι Σίμπορν (Cherry Seaborn), Μπένσον Μπουν (Benson Boone), Χιου Γκραντ (Hugh Grant), Ζόι Κράβιτζ (Zoë Kravitz), Τζέισον Σουντέικις (Jason Sudeikis), Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke), Τζίμι Φάλον (Jimmy Fallon) και Τόμι Χίλφιγκερ (Tommy Hilfiger).