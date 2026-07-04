Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων: Αίτημα για αναλυτική κατάσταση εσόδων-εξόδων από το χορό της 15/2/26

Η παράταξη Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της "ζήτησε από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ταμία του Εμπορικού Συλλόγου την 26/6/26 να δοθούν αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα του "Χορού των Προέδρων" που έγινε στις 15/2/26 όπως από το νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου της παρέχεται το δικαίωμα.

Πλέον από μία εβδομάδα μετά αρνούνται ακόμα και να μας δώσουν αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου που έχει αποσταλεί. Επανήλθαμε την Πέμπτη 2/7/26 χωρίς να έχουν ανταποκριθεί.

Αναγκαζόμαστε να δημοσιοποιήσουμε το αίτημα μας αφού το Προεδρείο κινείται αντιδεοντολογικά".



Το αίτημα μας έχει ως εξής:

" Πάτρα, 26/06/2026

ΘΕΜΑ: «Αναλυτική κατάσταση Εσόδων-Εξόδων από το «Χορό των

Προέδρων».

Κύριε Πρόεδρε,

Στις 15 Φεβρουαρίου 2026, διοργανώσατε τον «Χορό των Προέδρων».

Τέσσερις μήνες μετά δεν έχετε κάνει οικονομικό απολογισμό, πάρα

εμφανίσατε μονάχα 210€ έξοδα για προσκλήσεις του χορού.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αναλυτικά για τα έσοδα-έξοδα όπως

οφείλετε από το άρθρο 11 παράγραφος 8 και το άρθρο 12 που υποχρεώνει

τον ταμία να καταθέτει μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων.

Εν αναμονή απάντησή σας.

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Το Συντονιστικό της

Ενωτικής Διεκδικητικής Κίνησης Εμπόρων

Ο Συντονιστής

Τζερμπίνος Γιάννης

Κολλιόπουλος Νίκος

Ρώρος Αντώνης