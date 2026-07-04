Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Στη Βουλή οι καταγγελίες για απλήρωτους εργαζόμενους σε ιδιωτικά ΚΔΑΠ

"Τις σοβαρές καταγγελίες για περίπου 80 εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι επί τέσσερις μήνες σε ιδιωτικό ΚΔΑΠ στη Δυτική Αχαΐα φέρνουν στη Βουλή, με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών και Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Κατερίνα Νοτοπούλου", όπως αναφέρει η ανακοίνωση του βουλευτή Αχαΐας και συνεχίζει:

"Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση ζητούν την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών, την προστασία των εργαζομένων και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούν ιδιωτικές δομές που χρηματοδοτούνται από δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με τις καταγγελίες του Σωματείου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Αχαΐας, η εργοδοσία αποδίδει την καθυστέρηση καταβολής των μισθών στη μη εκταμίευση των voucher της ΕΕΤΑΑ. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι οι σχετικές χρηματοδοτήσεις έχουν ήδη καταβληθεί, ενώ εργαζόμενοι σε άλλες δομές του ίδιου επιχειρηματικού σχήματος έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας.

Όπως τονίζουν, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές της ΕΕΤΑΑ προς τους παρόχους, η εργατική νομοθεσία είναι σαφής και η καταβολή των δεδουλευμένων δεν μπορεί να εξαρτάται από τη ροή των χρηματοδοτήσεων. Η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας, ενώ η αξιοποίηση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων προϋποθέτει πλήρη διαφάνεια, λογοδοσία και αυστηρό έλεγχο.

Με την ερώτησή τους καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει εάν έχουν διενεργηθεί έλεγχοι στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εάν υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές της ΕΕΤΑΑ προς τους παρόχους, ποιος είναι ο μέσος χρόνος εξόφλησης των voucher τα τελευταία τρία χρόνια και ποια είναι η συνολική εικόνα των ελέγχων και των παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί σε ιδιωτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ που συμμετέχουν στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Οι δύο βουλευτές ζητούν επίσης να δοθούν στοιχεία για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ή κακής διαχείρισης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, επισημαίνοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία των δομών δημιουργικής απασχόλησης, η προστασία των εργαζομένων και η διασφάλιση της χρηστής αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ αποτελούν ζήτημα δημόσιου συμφέροντος και κοινωνικής ευθύνης".