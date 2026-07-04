Ηλεία: Συλλήψεις για κυκλοφορία οχημάτων χωρίς δίπλωμα και πινακίδες

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Ανδραβίδα, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε

αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων, τα οποία είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Ήλιδας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας

ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί για τροχονομική παράβαση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας



Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε περιοχή της Ήλιδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι έπειτα από

εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, που έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου, σύμφωνα με την αστυνομία.



Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας



Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, σε περιοχή του Πύργου, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας

ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση, αναφέρει η ΕΛΑΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή του Αγρινίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα δενδρύλλιο κάνναβης, ύψους 1 μέτρου και 60 εκατοστών, σύμφωνα με την αστυνομία.



Συλλήψεις για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δυο ετών για εκβίαση.



Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι

εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και τεσσάρων μηνών για κλοπή.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για παραβάσεις στα κέντρα διασκέδασης, στα μπαρ και στα όμοια καταστήματα



Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι

λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία,

αναπαράγοντας μουσική, που υπερέβαινε την μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.