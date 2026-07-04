Ζαχάρω: Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καντίνας για ομπρέλες και ξαπλώστρες

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στη Ζαχάρω, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως

ιδιοκτήτης, κινητή καντίνα και είχε τοποθετήσει μπροστά από την καντίνα και προς τον αιγιαλό, -16- ομπρέλες και -32- ξαπλώστρες, καταλαμβάνοντας

δημόσια έκταση, συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. περίπου, στερούμενος σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την αστυνομία.