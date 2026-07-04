Πάτρα: Λήστεψαν 14χρονο- Τον χτύπησαν και του είπαν να μην τους καταγγείλει στην αστυνομία

Συνελήφθησαν, άμεσα προχθές το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ενήλικος αλλοδαπός άνδρας και ένας 14χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία κατά περίπτωση, για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων, απάτη και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του 14χρονου κατηγορούμενου για παραμέληση της εποπτείας του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας η οποία συνεχίζει ως εξής:

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ, οι δύο κατηγορούμενοι βρισκόμενοι πίσω από κατάστημα υπεραγοράς στην Πάτρα προσέγγισαν 14χρονο και με την απειλή άσκησης σωματικής βίας και με την απειλή μαχαιριού, που κρατούσε ο ανήλικος κατηγορούμενος, εξανάγκασαν τον ανήλικο παθόντα να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο, κλειδιά οικίας, καθώς και μικρό χρηματικό ποσό που κατείχε.

Στη συνέχεια οι δυο κατηγορούμενοι οδήγησαν τον ανήλικο σε παρακείμενο γωνιακό σημείο, όπου ο 14χρονος κατηγορούμενος άσκησε σωματική βία, στον παθόντα, γρονθοκοπώντας τον, ενώ παράλληλα ο έτερος κατηγορούμενος, τον απείλησε λεκτικά, προκειμένου να μην καταγγείλει το περιστατικό σε Αστυνομική Αρχή.