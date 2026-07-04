Οι γιαγιάδες από την Κρήτη επέστρεψαν - Στην αντεπίθεση για να σώσουν την κρητική κουζίνα

Και αυτό το καλοκαίρι, οι γιαγιάδες από την Κρήτη επέστρεψαν με ένα ακόμη beef.

Στο νέο βίντεο - promo για την καλοκαιρινή, ραδιοφωνική εκπομπή «Καλοκαίρι στο νότο», βλέπουμε την αναμέτρηση των γιαγιάδων με μία Ελληνοαμερικανίδα σεφ και τον γιο της, που επιστρέφουν στην Κρήτη για να ανοίξουν ένα sushi spot δίπλα από το ιστορικό καφενείο του χωριού.

Όπως διαβάζουμε στην περιγραφή του βίντεο και όπως βλέπουμε στη χιουμοριστική ιστορία, «το ιστορικό καφενείο του χωριού, που περνούσε από μητέρα σε κόρη και από γιαγιά σε εγγονή, ήταν πάντα το απόλυτο μέρος για να βρίσκεσαι! Γιορτές, πανηγύρια, γάμοι, εκλογές... Τα πάντα συνέβαιναν εκεί! Οι γιαγιάδες είχαν απόλυτη εξουσία στο χωριό, μοιράζοντας τοπικά καλούδια και σφραγίζοντας οικογενειακές συμμαχίες. Μέχρι φέτος. Η Πηνελόπη, μια διάσημη Ελληνοαμερικανίδα σεφ στις ΗΠΑ, και ο γιος της, ο Τάιλερ, επιστρέφουν στην πατρίδα και ανοίγουν ακριβώς δίπλα ένα... χωριάτικο sushi spot. Προσελκύουν όλο τον κόσμο και ξεκινούν μια αμείλικτη εκστρατεία ενάντια στη "βαρετή" κρητική διατροφή, θέλοντας να κάνουν το σούσι Βασιλιά της κοιλάδας!».

Όταν αντιλαμβάνονται το σχέδιο τους οι γιαγιάδες, αναλαμβάνουν «το ιερό καθήκον να σώσουν την τηγανητή πατάτα, τον ντάκο και την παράδοση», παιρνώντας στην αντεπίθεση».