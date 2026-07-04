Θεσσαλονίκη: «Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα» – Η μαρτυρία ενοίκου της πολυκατοικίας

Tις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ένοικοι μετά τις εκρήξεις και τις προσπάθειες διάσωσης της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε στη Θεσσαλονίκη και η οποία στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια Νέστορα, περιέγραψε στην ΕΡΤ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένοικος της πολυκατοικίας που νοσηλεύτηκε και ο ίδιος στο Ιπποκράτειο.

«Περιμένουμε να βρεθούν οι δράστες. Εχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά ήταν ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός», είπε χαρακτηριστικά.

«Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα»

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν τη νύχτα της επίθεσης, ο ένοικος ανέφερε ότι κατέβηκε όταν άκουσε τον θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται.

«Δεν ρίσκαρα να βγω πιο έξω γιατί φοβήθηκα μήπως γίνει έκρηξη. Ανέβηκα αμέσως στο διαμέρισμα και μέσα σε ένα-δύο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Εσπασαν πόρτες και τζάμια και μπήκε μέσα ο καπνός και το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα», είπε.

Η διάσωση της Αφροδίτης Νέστορα

Ο ίδιος περιέγραψε και τις στιγμές κατά τις οποίες η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη του θύματος, κατάφερε να φτάσει στο διαμέρισμά τους αναζητώντας διέξοδο.



«Είχαμε ανοιχτό το διαμέρισμα γιατί ακούγαμε φωνές και είπαμε μήπως θέλει κάποιος να τον βοηθήσουμε, μπήκε καπνός και στο δικό μας διαμέρισμα, και βρήκε διέξοδο η κυρία Αφροδίτη που είχε ανέβει επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας διαμέρισμα. Την είδα στο μπαλκόνι μας σε κατάσταση λιποθυμίας και σοκ. Προσπαθήσαμε να τη συνεφέρουμε και φώναξα τους διασώστες, όταν καταλάγιασαν οι καπνοί, γιατί δεν βλέπαμε τίποτα, καθόμασταν με τη σύζυγο στο άλλο μπαλκόνι και προσπαθούσαμε να πάρουμε αέρα γιατί μέσα στο διαμέρισμα ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα και καυτή, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, ένιωθες ένα κάψιμο στο στήθος και δεν μπορούσες να πάρεις αναπνοή. Οταν καταλάγιασαν αυτά, είδαμε την κυρία Αφροδίτη Νέστορα να είναι ξαπλωμένη, λίγο τη συνεφέραμε και φωνάξαμε δύο διασώστες να ανέβουν να την παραλάβουν», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νεαρή γυναίκα είχε εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια και, όταν συνήλθε, ρωτούσε συνεχώς για τους γονείς της.

«Δεν υπήρχαν προηγούμενες απειλές»

Αναφερόμενος στην περιοχή και στην πολυκατοικία, ο Γιώργος Παπαδόπουλος τόνισε ότι οι ένοικοι δεν είχαν αντιληφθεί ποτέ στο παρελθόν απειλές ή άλλα περιστατικά που θα προμήνυαν μια τέτοια επίθεση.

«Δεν είχαμε κάποιο απειλητικό μήνυμα ή άλλο περιστατικό. Είναι μια γειτονιά με κατοικίες και λίγα μικρά καταστήματα. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μας», κατέληξε.