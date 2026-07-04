Euro 2004: 22 χρόνια από τη μέρα που η Εθνική ποδοσφαίρου σήκωσε το «τιμημένο»

Ήταν η 4η Ιουλίου του 2004, όταν το «πειρατικό» του Ότο Ρεχάγκελ και των παιδιών της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Πορτογαλίας έβγαλαν τους Έλληνες στους δρόμους.

Η Εθνική ποδοσφαίρου 22 χρόνια πριν πανηγύρισε την κατάκτηση του Euro και έκανε όλους τους Έλληνες να ενωθούν για να πανηγυρίσουν σε σπίτια και πλατείες την μεγαλύτερη και πιο αναπάντεχη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού.

Οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου μετά από ένα ασύλληπτο Euro, στο οποίο είχαν κερδίσει Πορτογαλία, Γαλλία και Τσεχία και είχαν «πετάξει» εκτός ομίλου τους Ισπανούς, έφτασαν στον τελικό ενάντια στην διοργανώτρια Πορτογαλία με στόχο την υλοποίηση του ονείρου μπροστά στο γαλάζιο «τείχος» που είχε δημιουργηθεί στο ένα πέταλο της εξέδρας.

Στον τελικό η Ελλάδα έκανε το παιχνίδι της και οδήγησε τους Πορτογάλους του νεαρού τότε Κριστιάνο Ρονάλντο και του σπουδαίου Φίγκο στην παγίδα που είχαν υποπέσει νωρίτερα και η Γαλλία και η Τσεχία. Ο Χαριστέας ήταν εκεί για να σκοράρει με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Μπασινά και η ιστορία από εκείνο το σημείο και μετά δεν γινόταν να αλλάξει. Το τελικό σφύριγμα έφερε το «πειρατικό» του Ότο Ρεχάγκελ στην κορυφή της Ευρώπης.

Η πορεία της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Euro 2004

Η Εθνική ποδοσφαίρου έδωσε το πρώτο ματς της διοργάνωσης στην τελετή έναρξης κόντρα στην διοργανώτρια Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι περίμεναν να περάσουν ένα εύκολο απόγευμα, όμως ο Καραγκούνης του έδειξε από νωρίς τις βλέψεις της ομάδας μας με ένα μακρινό σουτ. Στο δεύτερο μέρος ο Σεϊταρίδης κέρδισε πέναλτι από τον Ρονάλντο το οποίο έκανε γκολ ο Μπασινάς και η Ελλάδα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Euro με 2-1, αφού μείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στις καθυστερήσεις με κεφαλιά.

Στο δεύτερο ματς η Εθνική έπαιξε με την Ισπανία, με τα πράγματα να μην ξεκινούν καλά, αφού ο Μοριέντες εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα και εκτέλεσε τον Νικοπολίδη. Αυτό δεν πτόησε τους παίκτες του Ρεχάγκελ και ο Χαριστέας στην επανάληψη διαμόρφωσε το τελικό 1-1, μετά από τρομερή ασίστ του Τσιάρτα. Η Εθνική έφτασε έτσι τους 4 βαθμούς στον όμιλο και τη βόλευε ακόμα και ήττα με ένα γκολ ενάντια στη Ρωσία στην τελική αναμέτρηση του ομίλου.

Το ματς με τους Ρώσους ήταν ο απόλυτος εφιάλτης. Ο Κιριτσένκο μόλις στο 2′ άνοιξε το σκορ για τη Ρωσία και ο Μπουλίκιν στο 17′ με κεφαλιά «κανονιά» έκοψε τα πόδια όλων των Ελλήνων. Ο Βρύζας, όμως μετά από κεφαλιά πάσα του Παπαδόπουλου μείωσε λίγο πριν το ημίχρονο, με ένα γκολ που χάρισε την πρόκριση στην Ελλάδα και την έστειλε πάνω στη Γαλλία στους «8».

Η παρέα των Ζιντάν, Ανρί, Βιεϊρά και πολλών άλλων αστέρων κλήθηκαν να παλέψει κόντρα σε ένα απόλυτα προσηλωμένο σύνολο Ελλήνων, που δεν θα πουλούσε φτηνά το τομάρι του, όπως και δεν έκανε. Το σκορ έμενε στο μηδέν μέχρι το 65′, όμως γράφτηκε ιστορία. Ο Ζαγοράκης πέρασε την μπάλα πάνω από τον Λιζαραζού και βρήκε με σέντρα ακριβείας τον Χαριστέα, ο οποίος εκτέλεσε τον Μπαρτέζ με το κεφάλι και σόκαρε τους Γάλλους που δεν μπόρεσαν να ισοφαρίσουν μέχρι το φινάλε και η Ελλάδα προκρίθηκε στα ημιτελικά.