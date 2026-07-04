Αμαλιάδα: Επίθεση με γκαζάκι σε είσοδο πολυκατοικίας - Τι ερευνούν οι Αρχές

Στιγμές πανικού έζησαν οι κάτοικοι στην περιοχή της Ευαγγελιστρίας στην Αμαλιάδα λίγο μετά τις πέντε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο εκκωφαντικός κρότος που έκανε γκαζάκι που εξερράγη στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό 25ης Μαρτίου, σήκωσε την περιοχή στο πόδι.

Κάτοικοι που μίλησαν στο ilialive.gr ανέφεραν πως δεν είχαν βιώσει κάτι τέτοιο ποτέ άλλωτε και βγήκαν έντρομοι στο δρόμο να δουν τι είχε συμβεί, εκτιμώντας αρχικά πως κάποιο φορτηγό είχε πέσει σε κάποιο κτίριο, μιας και στην παρακείμενη οδό Ευαγγελιστρίας συμβαίνουν συχνά τροχαία.

Όμως αυτό που αντίκρισαν τους σόκαρε ακόμα περισσότερο με τις φλόγες να καίνε την είσοδο πολυκατοικίας και το σκηνικό στο σημείο να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.



Τζάμια είχαν σπάσει από την έκρηξη τόσο στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, όσο και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ οπως διαπιστώθηκε από την έκρηξη πέραν των υλικών ζημιών σε κτίρια, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Το πρώτο βήμα των αστυνομικών αρχών που ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο, ήταν να δουν αν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που μπορεί να δώσουν στοιχεία για τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκι.

Το δεύτερο που εξετάζουν είναι η πιθανή διασύνδεση με άλλα πρόσφατα γεγονότα, που να οδηγούν στο συμπέρασμα πως η σημερινή έκρηξη, να αποτελεί μια πράξη αντεκδίκησης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις και καταγράφουν μαρτυρίες για το συμβάν και βρίσκονται σε επαγρύπνηση για την πιθανότητα να έχει ανοίξει ένας κύκλος που μπορεί να φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις...