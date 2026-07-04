Υμηττός: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε δέντρο έξω από εκκλησία

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα
Άνδρας κρεμασμένος σε δέντρο εντοπίστηκε από περαστικούς το πρωί του Σαββάτου στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου στον Υμηττό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα του εντοπίστηκε και σημείωμα.
Αναμένεται να διενεργηθεί έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία.
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