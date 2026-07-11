Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026.

Κριός

Σήμερα υπάρχει η απόλυτη ανάγκη για διαύγεια και τάξη στην ζωή σας, να περιβάλλεστε από αξιόπιστους και ειλικρινείς ανθρώπους. Μυστικά ή λεπτομέρειες που αγνοούσατε θα έρθουν ενδεχομένως στην επιφάνεια και θα καταφέρετε να αποκαλύψετε τους ψεύτες και δολοπλόκους που σας περιβάλλουν ή όσους έχουν κρυφές ατζέντες. Η απομάκρυνση όλων αυτών των δόλιων ανθρώπων από το πλευρό σας υπόσχεται καλή τύχη και ευημερία στην συνέχεια.

Ταύρος

Παραπαίετε στην καριέρα σας γιατί δεν έχετε σαφή άποψη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και οργανώστε τις δράσεις σας για να είναι αποτελεσματικές. Εάν επίσης αισθάνεστε άσχημα επειδή βλάψατε κάποιον άθελα σας, δεν έχετε παρά να ζητήσετε συγνώμη και να προσπαθήσετε να κλείσετε το θέμα για να πάψει να σας ταλαιπωρεί.

Δίδυμοι

Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας για τις αποφάσεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η μέρα μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για εσάς στη σχέση σας, γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι για κάποιες αλλαγές.

Καρκίνος

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.

Λέων

Κάποιες καταστάσεις θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τις χειριστείτε με προσοχή για να μην βλάψετε τις σχέσεις σας. Φανείτε λογικοί, επενδύστε στην διπλωματία και αποφύγετε να είστε κατηγορηματικοί στις απόψεις σας. Πολλές αμφιβολίες και ένας πεσιμισμός σας ταλαιπωρούν και δεν σας αφήνουν να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα σημαντικά που συμβαίνουν.

Παρθένος

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουν μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Ζυγός

Νοσταλγία θα φέρει η μέρα, να επισκεφτείτε τα μέρη που μεγαλώσατε ή τις τοποθεσίες με τις οποίες συνδέεστε με παιδικές μνήμες. Υπάρχει για κάποιους το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια σχέση του παρελθόντος ή να πάρετε την απόφαση να συγκατοικήσετε με έναν σύντροφο. Η μέρα ευνοεί επίσης ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως είναι η αγορά κάποιας έκτασης ή ενός σπιτιού. Μην βιάζεστε ωστόσο να πάρετε οριστικές αποφάσεις, πριν εξετάσετε προσεκτικά τα δεδομένα.

Σκορπιός

Η μέρα φέρνει μια αίσθηση εσωτερικής ισορροπίας και βαθιάς συναισθηματικής σύνδεσης στις σχέσεις σας. Στον εργασιακό χώρο, η υποστήριξη από ανώτερους θα είναι εμφανής και οι κόποι σας αρχίζουν να αποδίδουν. Στα επαγγελματικά, τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σε μια σειρά, αρκεί να προσέξετε την ψυχική και σωματική σας υγεία. Ακούστε τη διαίσθησή σας, καθώς σας οδηγεί με ακρίβεια χωρίς να χρειάζεστε εξωτερική επιβεβαίωση. Μείνετε ανοιχτοί σε νέες ευκαιρίες μάθησης που μπορεί να προκύψουν ξαφνικά.

Τοξότης

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…

Αιγόκερως

Η σημερινή μέρα δίνει έμφαση σε μια σημαντική στροφή προς τον βαθύ συναισθηματικό μετασχηματισμό, την διαπροσωπική αρμονία και την επαγγελματική πειθαρχία. Υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο θέμα διαχείρισης έντονων συναισθημάτων και ευθυνών που σχετίζονται με την εργασία, και συνιστάται να διατηρήσετε την υπομονή σας. Η επιτυχία σήμερα εξαρτάται από την εξισορρόπηση της εσωτερικής σας ορμής με τις εξωτερικές πρακτικές λεπτομέρειες και τη σαφή επικοινωνία.

Υδροχόος

Η συσσωρευμένη ένταση της στιγμής μπορεί να σας οδηγήσει σε απρόβλεπτες συμπεριφορές, ξεσπάσματα αλλά και απότομες ή απερίσκεπτες αλλαγές κατεύθυνσης, ακόμη και σε ατυχήματα. Αποφύγετε συγκρούσεις με άτομα του περιβάλλοντός σας, γιατί μπορούν πολύ εύκολα να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να δημιουργηθούν καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε τελεσίδικη διακοπή σχέσεων. Δεν είναι η κατάλληλη εποχή για ριζικές αλλαγές και πειραματισμούς στην ζωή σας, εκτός και αν αυτές σας επιβληθούν.

Ιχθύες

Η μέρα σάς καλεί να χαλιναγωγήσετε τον ενθουσιασμό σας και να αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος λαθών λόγω ταχύτητας. Μια δουλειά που αξίζει να γίνει, πρέπει να γίνει σωστά, οπότε μην πιέζεστε από υποτιθέμενες προθεσμίες. Επικεντρωθείτε σε θέματα οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων που χρειάζονται οργάνωση. Είναι καλή στιγμή επίσης για συζητήσεις που αφορούν ακίνητα ή μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Η αυτοπεποίθησή σας είναι ισχυρή, αλλά η ήπια προσέγγιση θα σας φέρει καλύτερα αποτελέσματα στις συζητήσεις.