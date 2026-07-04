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Κατερίνη: Νεκρή γυναίκα στο σπίτι της με τραύμα στο κεφάλι

Κατερίνη: Νεκρή γυναίκα στο σπίτι της με...

Εξετάζεται η εγκληματική ενέργεια

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κατερίνη καθώς εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κατερίνης ζήτησαν άμεσα τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκαν πατημασιές πάνω σε αίματα, καθώς και ένα πανί με ίχνη αίματος σε μικρή απόσταση από τη σορό

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#tags Κατερίνη Νεκρή Γυναίκα Αστυνομία
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