Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.

Κριός

Θα αναλάβετε επιπλέον αρμοδιότητες σήμερα, κάτι που σημαίνει επιπλέον δουλειά και υποχρεώσεις… Σας περιμένουν όμως σπουδαία επιτεύγματα. Σε προσωπικό επίπεδο σας προσελκύουν τα παράδοξα και τα παράτολμα και μάλιστα σε πνευματικό επίπεδο. Αποφύγετε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να ελέγξετε, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβετε…

Ταύρος

Η αισιοδοξία θα σας κάνει να παρατηρήσετε κάτι νέο που εμφανίζεται στην ζωή σας. Ταχτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες και θέματα περιουσιακά. Μη διαφωνήσετε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, θα είναι εις βάρος σας. Δημιουργική σκέψη και αποφασιστικότητα στον χειρισμό των καταστάσεων που θα προκύψουν θα χρειαστεί να επιδείξετε σήμερα. Μην ενεργείτε όμως με βάση τα στενά προσωπικά σας συμφέροντα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Δίδυμοι

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.

Καρκίνος

Το σημερινό σας ημερήσιο ωροσκόπιο δίνει έμφαση στη μετάβαση από την ενεργή επικοινωνία και την αυτο-ανάλυση προς τη συναισθηματική γείωση και την υλική σταθερότητα. Η ενέργεια μετακινείται από την πνευματική ή διαισθητική εξερεύνηση προς την εστίαση στο σπίτι, την οικονομική ασφάλεια και τα πρακτικά οικογενειακά ζητήματα. Είναι μια μέρα για να εξισορροπήσετε την εσωτερική σας ευαισθησία με πειθαρχημένες ενέργειες και σαφή επικοινωνία.

Λέων

Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.

Παρθένος

Εάν έχετε μια μακροχρόνια σχέση που αισθάνεστε ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, η σημερινή μέρα θα σας πιέσει να πάρετε αποφάσεις. Σκεφτείτε όμως με καθαρό μυαλό πριν κάνετε κάποιο βήμα που δεν θα είναι αναστρέψιμο. Στο επαγγελματικό σας περιβάλλον ίσως να εξωθηθείτε να πάρετε ρίσκα που δεν θα θέλατε ή που τα φοβόσαστε. Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στις δυνατότητες σας.

Ζυγός

Η μέρα θα στρέψει την προσοχή σας σε ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Σχέσεις με συγγενικά πρόσωπα μπορεί να αλλάξουν, ποια κατεύθυνση θα πάρουν όμως θα εξαρτηθεί από τις τρέχουσες συνθήκες και το έδαφος που προετοιμάσατε. Θα κυριαρχεί καχυποψία ή και νοσταλγία. Αψηφήστε όμως τις φοβίες σας και πατήστε σταθερά στα πόδια σας. Ίσως θα σας έκανε καλό να μένατε για λίγο μόνοι, ώστε να ισορροπήσετε σαν άτομα.

Σκορπιός

Είναι καιρός να αποδεσμευθείτε από υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν ξεπεραστεί από τις συνθήκες ή τον χρόνο και το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να ανακόπτουν την εξελικτική σας πορεία. Στρέψτε το βλέμμα σας στο μέλλον και χαράξτε μια καινούργια πορεία, που να εξυπηρετεί τις δικές σας επιθυμίες ή τα δικά σας συμφέροντα.

Τοξότης

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Αιγόκερως

Κατά την διάρκεια της μέρας θα πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί στις κινήσεις ή στις αντιδράσεις σας. Μια βιαστική, παρορμητική κίνηση μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή, ειδικά εάν αφορά τα οικονομικά σας, ενώ κάποια άκαιρα σχόλια, η σκληρή κριτική ή η αγένεια μπορεί να δημιουργήσουν εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις σας, προσωπικές ή επαγγελματικές. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε ή δράσετε, για να αποφύγετε κάποια προβλήματα που δεν τα έχετε ανάγκη αυτήν την στιγμή.

Υδροχόος

Μια δουλειά ολοκληρώνεται σήμερα και πέρα από την λεκτική επιβράβευση για την ποιοτική σας δουλειά θα έχετε και οικονομικά οφέλη. Μια νέα επαγγελματική υποχρέωση θα απαιτήσει την αφοσίωση σας αλλά και πολύ ενέργεια και επιμονή για να μπορέσετε να την διεκπεραιώσετε με επιτυχία, μέσα στα στενά χρονικά όρια που θα σας τεθούν. Με την υπομονή και την υπομονή όλα μπορούν να γίνουν…

Ιχθύες

Μια στροφή προς την πνευματικότητα θα φέρει η μέρα σας, μέσα από την ενασχόληση με ότι μπορεί να θρέψει την ψυχή σας και να σας απομακρύνει από τα άγχη της καθημερινότητας. Ακούστε την διαίσθηση σας, εάν οι περιστάσεις το απαιτήσουν, γιατί θα λειτουργεί σήμερα με ακρίβεια και θα σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά.