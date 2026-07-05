Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026.

Κριός

Ίσως να χρειαστεί να εκμυστηρευτείτε σε άτομα που εκτιμάτε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό θα φωτιστεί πιθανά μια άλλη οπτική και θα σας βοηθήσει να βρείτε ευκολότερα λύσεις. Τα πράγματα μπορούν να εξελιχτούν έτσι καλύτερα, τουλάχιστον όσο αναφορά μια συζήτηση που θα κάνετε με το σύντροφο σας. Ευνοούνται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με τους συγγενείς.

Ταύρος

Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.

Δίδυμοι

Μέσα από την ομαδική προσπάθεια ή από τις συνεργασίες θα καταφέρετε να λύσετε σήμερα ευκολότερα κάποια μακροχρόνια προβλήματα και να πραγματοποιήσετε βήματα προόδου. Η επιτυχία σας εξαρτάται τώρα σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον σας, από τους συνεργάτες ή τα άτομα που σας στηρίζουν. Γιατί μόνοι σας ελάχιστα θα καταφέρετε.

Καρκίνος

Αναμένεται να φορτιστείτε σήμερα με αρκετά εργασιακά προβλήματα ή διάφορα ζητήματα επείγοντα και πιεστικά. Επιτρέψτε την διαίσθηση σας να σας καθοδηγήσει, για να μην λάβετε λανθασμένες αποφάσεις. Φροντίστε επίσης καλύτερα τον εαυτό σας, για να μην εξαντληθείτε. Μακροχρόνιες συγκρούσεις με συνεργάτες, συναδέλφους ή συνεταίρους μπορούν τώρα να επιλυθούν με επιτυχία.

Λέων

Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την χρειάζεστε.

Παρθένος

Τα οικονομικά σας βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή σήμερα! Θα αντιμετωπίσετε πιέσεις και θα πρέπει να είστε ενήμεροι για το πώς πρέπει να κινηθείτε σωστά. Η διαδικασία ίσως να είναι μακροχρόνια, γι' αυτό αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Δραστηριοποιηθείτε και μην περιμένετε να πέσει το Μάνα εξ ουρανού… Προσέξτε επίσης τι εύχεστε σήμερα, γιατί οι ουρανοί είναι ανοιχτοί και μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα βιώσετε…

Ζυγός

Ίσως να σας πιέσει ψυχολογικά η μέρα και να θελήσετε να απομονωθείτε. Συνιστάται να λύσετε προβλήματα που σας ακολουθούν από το παρελθόν, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανοίξετε την πόρτα προς την ευημερία και την αρμονική ζωή. Μην ξεκινάτε ωστόσο καινούργια έργα και αποφύγετε να υπογράψετε συμβόλαια.

Σκορπιός

Η μέρα δίνει έμφαση σε μια σημαντική στροφή προς τις διαπροσωπικές συνδέσεις, την παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας και τη δημιουργική έκφραση. Ενώ η ενέργεια για κοινωνική και επαγγελματική δέσμευση είναι υψηλή, πολλά άτομα αντιμετωπίζουν υποκείμενη πλανητική πίεση που μπορεί να προκαλέσει ψυχικό στρες ή οικογενειακή ανησυχία. Η επιτυχία σήμερα εξαρτάται από την εξισορρόπηση της ανάγκης για δράση με την εσωτερική συναισθηματική σας γείωση.

Τοξότης

Αισθάνεστε ασφαλείς στην δουλειά αλλά και στο σπίτι, κάτι που είχατε να αισθανθείτε εδώ και αρκετούς μήνες. Είστε καχύποπτοι και επιμένετε να προσπαθείτε να εκμαιεύσετε μυστικά από τους γύρω σας ή από τον σύντροφό σας. Δεν πρόκειται όμως να συμβεί, οπότε μην ταλαιπωρείτε χωρίς λόγο την ψυχή σας. Επενδύστε όλα αυτή την θετική σας ενέργεια σε κάτι που θα μπορούσε να σας ωφελήσει πραγματικά…

Αιγόκερως

Το πλανητικό σκηνικό στρέφει την προσοχή σας σε ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Ίσως να κάνετε μια αλλαγή στον χώρο σας, να κάνετε επισκευές που χρειάζονται ή ένα σε βάθος ενεργειακό καθάρισμα για την ανανέωση της ενέργειας του χώρου. Οι μέρες προσφέρονται για την αγορά ή την πώληση ακινήτων ή την μετακόμιση σας σε έναν νέο χώρο. Διαφωνίες ωστόσο σε οικονομικά ζητήματα με συγγενικά σας πρόσωπα ίσως να σας αναστατώσουν.

Υδροχόος

Είναι η μέρα που θα πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στους ξέφρενους ρυθμούς σας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους, κυρίως τον σύντροφο σας, τι έχουν να σας πουν. Με την συζήτηση μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Η μέρα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ελπιδοφόρες εξελίξεις! Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή μια νέα ερωτική σχέση για τους αδέσμευτους, που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τα αισθηματικά σας.

Ιχθύες

Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.