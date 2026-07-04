Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026.

Κριός

Συζητήσεις, κοινωνικές εξόδους και επαγγελματικές διαπραγματεύσεις θα φέρει η μέρα. Προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες, τις απόψεις αλλά και τις γνώσεις σας με τους γύρω σας, να εμπνεύσετε ή να εμπνευστείτε. Οι καινούργιες γνωριμίες μπορεί να είναι πολλές, ίσως όμως να είναι εφήμερες, αλλά οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα.

Ταύρος

Μια μικρή και απροσδόκητη οικονομική ένεση θα σας φτιάξει την μέρα σήμερα. Δεν πρόκειται να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα, είναι καλό όμως να έρχονται χρήματα από το πουθενά… Οι οικονομικές ανησυχίες σας βασίζονται πολλές φορές στην ανασφάλεια σας για το αύριο. Μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και δεν έχετε να φοβόσαστε τίποτε.

Δίδυμοι

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνατε κάποια σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της αναθέρμανσης της σχέσης σας, χρειάζεται όμως συνεχής ενασχόληση για να παραμείνει το κλίμα καλό… Το παίρνετε σιγά-σιγά απόφαση ότι ήρθε ο καιρός για τις βαθιές τομές που πρέπει να κάνετε και σκέφτεστε ακόμη και το ενδεχόμενο της αλλαγής τόπου κατοικίας.

Καρκίνος

Μια έλλειψη ισορροπίας και κάποια δυσαρμονία δεν σας αφήνει να απολαύσετε μια μέρα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάτι σας ενοχλεί, κάτι σας φταίει αλλά δεν μπορείτε να αποφασίσετε. Το όραμα σας λείπει κατά την σημερινή μέρα και μπορεί μεν να δουλεύετε και να προσπαθείτε για το καλύτερο, εάν δεν ξέρετε όμως προς τα πού θέλετε να πάτε, τα πάντα είναι ανώφελα.

Λέων

Οι κόποι και οι μακροχρόνιες προσπάθειες σας στο χώρο των επαγγελματικών παρουσιάζουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Μην αγχώνεστε, η ανταμοιβή θα έρθει αργότερα. Πάρτε δραστικές αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας. Φανείτε περισσότερο ειλικρινείς και υπεύθυνοι αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα με σοβαρότητα.

Παρθένος

Ίσως να μην αισθάνεστε καλά στο εργασιακό σας περιβάλλον λόγω των αντικειμενικών συνθηκών που επικρατούν. Φροντίστε όμως να προσαρμοστείτε, γιατί μια ενδεχόμενη αλλαγή εργασιακής στέγης δεν είναι πολύ πιθανή αυτή τη στιγμή. Μην παίρνετε οικονομικά ρίσκα και συμβουλευτείτε έμπιστα σας άτομα για τις κινήσεις σας στον οικονομικό στίβο. Υποστήριξη θα βρείτε και από το οικογενειακό σας περιβάλλον.

Ζυγός

Το πλανητικό σκηνικό διάκειται θετικά απέναντι σας και εσείς αισθάνεστε την χαρά της ζωής σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε αυτή την σπάνια ανέφελη μέρα όσο καλύτερα μπορείτε. Κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές θα πρέπει να κάνετε στα αισθηματικά σας, καθώς τα παλιά και δοκιμασμένα μοντέλα δεν είναι πια ικανά να αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Σκορπιός

Τα πλανητικά της μέρας τονίζουν την ανάγκη να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις ή να διευρύνετε το φάσμα του γνωστικού σας αντικειμένου, για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στην αγορά εργασίας. Κατά την διάρκεια της μέρας μπορεί να αναγκαστείτε να αλλάξετε άποψη επάνω σε σημαντικά ζητήματα ή να προετοιμαστείτε ψυχολογικά για να πάρετε μια σημαντική απόφαση.

Τοξότης

Αισθάνεστε ότι εκπέμπετε μια ιδιαίτερη αύρα που μαγνητίζει τους γύρω σας. Με τονωμένη αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση χαρείτε την μέρα σας. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον εργασιακό σας τομέα, καθώς υπάρχουν και πισώπλατα μαχαιρώματα και κάποιες αναστατώσεις. Τα σχέδια σας για την σημερινή μέρα βάλτε τα στην άκρη και κινηθείτε συντηρητικά.

Αιγόκερως

Οι πλανητικές επιρροές της μέρας θα σας κάνουν ακόμη πιο δραστήριους, ανυπόμονους, παθιασμένους, ίσως και επιθετικούς. Κάποιες σχέσεις ίσως περάσουν σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ενώ σε κάποιες οικογένειες θα αλλάξει η σύνθεση, με το να ανοίξει ένα παιδί σας τα φτερά του και να φύγει από το σπίτι. Τις μέρες δε αυτές, ίσως να ολοκληρωθεί ένα project που δουλεύετε.

Υδροχόος

Τα οικονομικά που σχετίζονται με τρίτους ή επενδύσεις έρχονται τώρα στο προσκήνιο. Η ημέρα ευνοεί την οικειότητα και τις βαθιές συζητήσεις με τον σύντροφό σας. Δείξτε εμπιστοσύνη στη διαίσθησή σας για θέματα που αφορούν κοινά περιουσιακά στοιχεία. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας αποκτούν επίσης μεγαλύτερη βαρύτητα. Είναι μια περίοδος που μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια κρυμμένα ζητήματα που χρειάζονται ειλικρινή αντιμετώπιση. Επιδιώξτε την ισορροπία και αποφύγετε τις ακραίες αντιδράσεις σε διαφωνίες.

Ιχθύες

Θα πρέπει να επιδείξετε πνεύμα δικαιοσύνης καθώς θα χειρίζεστε τις καταστάσεις που θα προκύψουν. Εάν είστε δίκαιοι και τίμιοι απέναντι στους γύρω σας έχετε πολλές περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήρθε επίσης η ώρα της σοβαρής σκέψης και της λήψης αποφάσεων σε εργασιακά θέματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την κατάσταση κατάματα και να επιλέξετε πορεία…