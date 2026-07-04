Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών – Νεκρός ο οδηγός νταλίκας που ανετράπη- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Tο τροχαίο ατύχημα συνέβη στο 93ο χιλιόμετρο Κορίνθου – Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, όταν νταλίκα έχασε τον έλεγχο
Νεκρός ανασύρθηκε o 52χρονος οδηγός φορτηγό, όταν το όχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στην καμπίνα, το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας.
Tο τροχαίο ατύχημα συνέβη στο 93ο χιλιόμετρο Κορίνθου – Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, όταν νταλίκα έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις οποίες κατέστρεψε, και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι όπου ανετράπη. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου για τον απεγκλωβισμό του και περιπολικά της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ) Κορινθίας, οχήματα της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος οδηγός ήταν κάτοικος Ξυλοκάστρου Κορινθίας, αναφέρει το Korinthostv.gr
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