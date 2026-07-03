Πανελλήνιο εφηβικό πρωτάθλημα: Οι συμμετοχές της Αχαΐας

Σπουδαίοι αγώνες στα Τρίκαλα
Αντίστροφη μέτρηση για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Εφήβων - Νεανίδων - νεανίδων Κ20 στα Τρίκαλα (4-5 Ιουλίου).
Στο Πρωτάθλημα συμμετέχουν συνολικά 1.057 παιδιά, 491 αθλητές και 566 αθλήτριες από 204 σωματεία.
Υπενθυμίζουμε ότι τα σύνθετα θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23 στις Σέρρες.
Αναμεσά τους και οι κορυφαίοι Αχαιοι:
Αναλυτικά:
1 303 "ΛΥΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
2007 · GRE" Γυναίκα ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 800μ "9:50
05/07/2026" 2:18.39
2 292 "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 800μ "10:15
05/07/2026" 1:53.52
3 426 "ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 Άλμα σε Ύψος "9:30
04/07/2026" 1.59
4 578 "ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ ΚΕΡΑΜΑ
2009 · GRE" Γυναίκα ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 Ακοντισμός "10:30
04/07/2026" 34.27
5 434 "ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
2007 · GRE" Άνδρας ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 Άλμα εις τριπλούν "9:00
04/07/2026" 13.70
6 344 "ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ
2007 · GRE" Γυναίκα ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 5000μ "21:10
04/07/2026" 18:39.74
7 303 "ΛΥΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
2007 · GRE" Γυναίκα ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 1500μ "19:40
04/07/2026" 4:44.76
8 596 "ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 5000μ Βάδην "8:00
05/07/2026" 25:41.80
9 591 "ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 5000μ Βάδην "8:00
05/07/2026" 26:42.46
10 341 "ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙ ΛΕΚΑΤΣΑ
2007 · GRE" Γυναίκα ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 3000μ ΦΕ "20:35
04/07/2026" 12:08.56
11 345 "ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
2008 · GRE" Γυναίκα ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 5000μ "21:10
04/07/2026" 18:00.67
12 342 "ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΑΣΙΟΥ
2007 · GRE" Γυναίκα ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 5000μ "21:10
04/07/2026" 19:51.98
13 345 "ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
2008 · GRE" Γυναίκα ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 3000μ "19:25
05/07/2026" 10:10.04
14 344 "ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ
2007 · GRE" Γυναίκα ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 3000μ "19:25
05/07/2026" 10:28.43
1 376 "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΚΟΣ
2009 · GRE" Άνδρας ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 Κ20 400μ Εμπόδια "9:30
05/07/2026" 55.76
1 276 "ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ
2007 · GRE" Άνδρας ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ Κ20 800μ "10:15
05/07/2026" 2:01.13
2 276 "ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ
2007 · GRE" Άνδρας ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ Κ20 1500μ "20:00
04/07/2026" 4:16.31
1 157 ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΚΑΡΛΗ ΚΕΝΝΕΝΤΥ
2008 · GRE Γυναίκ α ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 Κ20 200μ 10:45
05/07/2026 26. 05 26.9 2
2 157 ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΚΑΡΛΗ ΚΕΝΝΕΝΤΥ
2008 · GRE Γυναίκ α ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 Κ20 100μ 11:05
04/07/2026 12. 56 13.0 0
3 548 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟ ΠΟΥΛΟΣ
2010 · GRE Άνδρας ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 Κ20 5000μ Βάδην 22:30
04/07/2026 25: 50.80 2 8:58.71
173 "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 200μ "11:40
05/07/2026" 22.32 22.32
2 148 "ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 100μ "11:05
04/07/2026" 12.83
3 237 "ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΠΟΚΗΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 400μ "9:40
04/07/2026" 51.46
4 106 "ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 100μ "11:05
04/07/2026" 12.12
5 552 "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X100μ "22:10
04/07/2026"
6 237 "ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΠΟΚΗΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X100μ "22:10
04/07/2026"
7 551 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X100μ "22:10
04/07/2026"
8 "ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
GRE" Άνδρας ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X100μ "22:10
04/07/2026"
9 148 "ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X100μ "21:45
04/07/2026"
10 610 "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΡΙΩΝΗ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X100μ "21:45
04/07/2026"
11 106 "ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X100μ "21:45
04/07/2026"
12 609 "ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X100μ "21:45
04/07/2026"
13 608 "ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΒΑΡΕΛΑ
2009 · GRE" Γυναίκα ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X100μ "21:45
04/07/2026"
14 "ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
GRE" Γυναίκα ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X100μ "21:45
04/07/2026"
15 553 "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
2010 · GRE" Άνδρας ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X100μ "22:10
04/07/2026"
16 173 "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X100μ "22:10
04/07/2026"
17 593 "ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 5000μ Βάδην "8:00
05/07/2026" 29:36.11
18 592 "ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 5000μ Βάδην "8:00
05/07/2026" 27:59.53
1 372 "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ20 110μ Εμπόδια "10:20
04/07/2026" 17.26
2 365 "ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ20 100μ Εμπόδια "10:40
04/07/2026" 14.68
3 405 "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ20 Άλμα σε Ύψος "9:30
05/07/2026" 1.95
4 372 "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ20 Άλμα σε Ύψος "9:30
05/07/2026" 1.88
5 330 "ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΑΧΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ20 5000μ "21:10
04/07/2026" 19:11.10
6 330 "ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΑΧΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ20 3000μ "19:25
05/07/2026" 10:52.52
7 365 "ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ20 Άλμα σε Μήκος "9:00
05/07/2026" 5.66
1 272 "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
2010 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 800μ "10:15
05/07/2026" 2:00.35
2 385 "ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
2007 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 400μ Εμπόδια "9:30
05/07/2026" 59.61
3 252 "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ
2007 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 800μ "10:15
05/07/2026" 1:52.62
4 667 "ΖΩΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 5000μ "21:10
04/07/2026" 19:31.45
5 351 "ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ
2008 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 5000μ "21:10
04/07/2026" 21:49.67
6 332 "ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
2007 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 5000μ "21:10
04/07/2026" 19:54.58
7 323 "ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 5000μ "21:10
04/07/2026" 18:35.67
8 320 "ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ ΠΑΤΣΑΛΑ
2007 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 5000μ "21:10
04/07/2026" 17:39.45
9 314 "ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 1500μ "19:40
04/07/2026" 5:02.20
10 293 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 4X400μ "20:55
05/07/2026"
11 252 "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ
2007 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 4X400μ "20:55
05/07/2026"
12 385 "ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
2007 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 4X400μ "20:55
05/07/2026"
13 272 "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
2010 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 4X400μ "20:55
05/07/2026"
14 322 "ΗΛΙΑΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
2007 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 4X400μ "20:55
05/07/2026"
15 "ΑΟ ΠΕΛΟΨ
GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 4X400μ "20:55
05/07/2026"
16 309 "ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 1500μ "19:40
04/07/2026" 4:54.39
17 338 "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 3000μ "20:10
05/07/2026" 9:47.24
18 322 "ΗΛΙΑΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
2007 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 3000μ "20:10
05/07/2026" 9:00.06
19 321 "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ
2009 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 3000μ "20:10
05/07/2026" 9:00.58
20 272 "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
2010 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 1500μ "20:00
04/07/2026" 4:09.86
21 597 "ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΡΟΖΑ ΚΟΥΛΟΥ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 5000μ Βάδην "8:00
05/07/2026" 28:15.88
22 338 "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 3000μ ΦΕ "20:55
04/07/2026" 10:44.86
23 309 "ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 3000μ "19:25
05/07/2026" 10:41.59
24 323 "ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
2010 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 3000μ "19:25
05/07/2026" 10:14.31
25 320 "ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ ΠΑΤΣΑΛΑ
2007 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 3000μ "19:25
05/07/2026" 9:57.18
26 305 "ΜΥΡΤΩ ΒΑΛΑΧΑ
2007 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 3000μ "19:25
05/07/2026" 9:34.61
27 293 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 3000μ "20:10
05/07/2026" 8:40.99
28 305 "ΜΥΡΤΩ ΒΑΛΑΧΑ
2007 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 1500μ "19:40
04/07/2026" 4:27.40
29 293 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 1500μ "20:00
04/07/2026" 3:51.59
30 252 "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ
2007 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 1500μ "20:00
04/07/2026" 3:54.19
31 321 "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ
2009 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 5000μ "21:35
04/07/2026" 15:45.04
32 322 "ΗΛΙΑΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
2007 · GRE" Άνδρας ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 5000μ "21:35
04/07/2026" 15:41.68
33 332 "ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
2007 · GRE" Γυναίκα ΑΟ ΠΕΛΟΨ Κ20 3000μ "19:25
05/07/2026" 11:00.09
1 118 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
2008 · GRE Άν δρας ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ Κ20 100μ 11:40
04/07/2026 11.11 11.11
2 246 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ ΑΣΤΑ ΜAΡΝΕΛΗΣ
2010 · GRE Άν δρας ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ Κ20 400μ 9:40
04/07/2026 53.76 53.76
3 212 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑ ΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ
2010 · GRE Γυ ναίκα ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ Κ20 200 μ 10:45
05/07/2026 27.17 27.17
4 118 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
2008 · GRE Άν δρας ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ Κ20 200μ 11:40
05/07/2026 22.73 22.80
5 359 ΑΓΑΠΗ ΣΚΑΠΕ ΤΟΡΑΧΗ
2010 · GRE Γυ ναίκα ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ Κ20 300 0 μ ΦΕ 20:35
04/07/2026 12:30. 66 12:30.66
1 187 "ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΑΡΟΥ
2008 · GRE" Γυναίκα ΑΣ ΑΚΡΟΣ Κ20 400μ "9:00
04/07/2026" 57.73
2 187 "ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΑΡΟΥ
2008 · GRE" Γυναίκα ΑΣ ΑΚΡΟΣ Κ20 200μ "10:45
05/07/2026" 25.60
3 207 "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΑΣ ΑΚΡΟΣ Κ20 200μ "11:40
05/07/2026"
4 329 "ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
2009 · GRE" Άνδρας ΑΣ ΑΚΡΟΣ Κ20 3000μ "20:10
05/07/2026" 9:12.32
5 329 "ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
2009 · GRE" Άνδρας ΑΣ ΑΚΡΟΣ Κ20 5000μ "21:35
04/07/2026" 15:51.45
1 301 "ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΙΧΑΛΙΟΥ
2010 · GRE" Γυναίκα ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 800μ "9:50
05/07/2026" 2:33.69
2 294 "ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
2008 · GRE" Γυναίκα ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 800μ "9:50
05/07/2026" 2:18.02
3 212 "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 200μ "11:40
05/07/2026"
4 311 "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 1500μ "19:40
04/07/2026" 5:00.15
5 311 "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X400μ "20:30
05/07/2026"
6 660 "ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X400μ "20:30
05/07/2026"
7 294 "ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
2008 · GRE" Γυναίκα ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X400μ "20:30
05/07/2026"
8 659 "ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΜΙΧΑΛΙΟΥ
2010 · GRE" Γυναίκα ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X400μ "20:30
05/07/2026"
9 "ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
GRE" Γυναίκα ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 4X400μ "20:30
05/07/2026"
10 339 "ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
2009 · GRE" Άνδρας ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 3000μ "20:10
05/07/2026" 8:56.92
11 312 "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 1500μ "20:00
04/07/2026" 4:16.03
12 339 "ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
2009 · GRE" Άνδρας ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 5000μ "21:35
04/07/2026"
13 212 "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Κ20 Άλμα σε Μήκος "10:45
05/07/2026" 6.86
1 119 "ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΓΣ ΔΥΜΗΣ Κ20 200μ "10:45
05/07/2026" 25.87
2 119 "ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
2009 · GRE" Γυναίκα ΓΣ ΔΥΜΗΣ Κ20 100μ "11:05
04/07/2026" 12.38
1 525 "ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
2007 · GRE" Γυναίκα ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ Κ20 Σφαιροβολία "9:45
05/07/2026" 9.78
2 464 "ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ
2008 · GRE" Άνδρας ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ Κ20 Άλμα σε Μήκος "10:45
05/07/2026" 5.97
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