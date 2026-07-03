Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης κυκλοφόρησε νέο τραγούδι με τίτλο «Όλα μαγικά»

Το «Όλα μαγικά» είναι ένα σύγχρονο, καλοκαιρινό pop τραγούδι με φωτεινή διάθεση και έντονο ερωτικό χαρακτήρα
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνεχίζει να χαρίζει ξεχωριστές μουσικές στιγμές στο κοινό του, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.
Με μια πορεία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες και αξέχαστες μουσικές στιγμές, ο γνωστός τραγουδιστής επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο του single που έχει τίτλο «Όλα μαγικά». Το νέο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη κυκλοφορεί από τη Heaven Music.
Το «Όλα μαγικά» είναι ένα σύγχρονο, καλοκαιρινό pop τραγούδι με φωτεινή διάθεση και έντονο ερωτικό χαρακτήρα. Οι στίχοι και η μελωδία αποτυπώνουν τη στιγμή που ένας άνθρωπος έρχεται κι αλλάζει τη ζωή σου, μετατρέποντας την καθημερινότητα σε ένα ταξίδι γεμάτο αισιοδοξία, συναίσθημα και όμορφες εμπειρίες και εικόνες, όπως αυτές που μας χαρίζουν τα ελληνικά νησιά.
Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφουν ο Νικηφόρος Βυθούλκας και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ενώ τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας.
Η ερμηνεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη αναδεικνύει ιδανικά τον λυρικό χαρακτήρα του τραγουδιού, προσδίδοντάς του ζεστασιά και αμεσότητα, ενώ ο ρυθμός και ο παλμός του νέου single θυμίζουν τη μαγεία μιας ζωντανής συναυλίας.
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