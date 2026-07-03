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Νταλίκα ανετράπη στην Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Νταλίκα ανετράπη στην Εθνική Οδό Κορίνθο...

Ο οδηγός του βαρέος οχήματος τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (3/7) στην Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών, στο 97ο χιλιόμετρο, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το korinthostv.gr, νταλίκα που κινούνταν στο σημείο εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις οποίες έκοψε και στη συνέχεια κατέληξε εκτός του οδοστρώματος, σε παρακείμενο χωράφι, όπου ανετράπη.

Ο οδηγός του βαρέος οχήματος τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του. Επί τόπου βρέθηκαν επίσης περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ) Κορινθίας, οχήματα της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

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#tags Τροχαίο ατύχημα Ανατροπή Νταλίκας ΝΕΟ Πατρών Κορίνθου
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