Μίσιγκαν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο

Το εμπορικό κέντρο έχει τεθεί σε κατάσταση αποκλεισμού
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) στο εμπορικό κέντρο Fairlane Town Center στο Ντίρμπορν του Μίσιγκαν, έπειτα από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων και τον τραυματισμό ενός ακόμη.
Σύμφωνα με το cbs αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται έρευνες των Αρχών στο εμπορικό κέντρο, ενώ η Αστυνομία ζητά από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.
Το εμπορικό κέντρο έχει τεθεί σε κατάσταση αποκλεισμού. Το Henry Ford Medical Center - Fairlane βρίσκεται επίσης υπό αποκλεισμό, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου. Πηγές αναφέρουν ότι τα θύματα της ένοπλης επίθεσης έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Corewell Health Dearborn.
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