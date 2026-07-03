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Πάτρα: Ανήλικοι στα Προσφυγικά απείλησαν με σουγιά 15χρονο, τον χτύπησαν και του πήραν κινητό και χρήματα

Πάτρα: Ανήλικοι στα Προσφυγικά απείλησαν...

Αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Πάτρας

Χειροπέδες πέρασαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών σε έναν 14χρονο Ρουμάνο και έναν 18χρονο Αλβανό, σύμφωνα με πληροφορίες, για υπόθεση ληστείας που σημειώθηκε στην περιοχή των Προσφυγικών.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να προσέγγισαν έναν 15χρονο και με την απειλή σουγιά, τον ανάγκασαν να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο και μικρό χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με την καταγγελία, στη συνέχεια τον χτύπησαν.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, οι δύο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Πάτρας.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Συλλήψεις Προσφυγικά Ληστεία Αστυνομία
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