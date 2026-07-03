Η Αθηνά Οικονομάκου και η Νικολέττα Ράλλη στο Λονδίνο για τη Formula 1

Η Αθηνά Οικονομάκου έφτασε από νωρίς εκεί την Παρασκευή και παρακολούθησε κατατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα Sprint του Σάββατου
Ένα τριήμερο γιορτής στην Πάρο διοργάνωσε η Αθηνά Οικονομάκου στο πλευρό του Μπρούνο Τσερέλα, με αφορμή τον θρησκευτικό τους γάμο που τελέστηκε το Σάββατο (27.06.2026), όπου αντάλλαξαν όρκους αγάπης.
Μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα την Παρασκευή (03.07.2026) η όμορφη ηθοποιός ταξίδεψε μέχρι το Λονδίνο για να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες της Formula 1. Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου μέσα από μία σειρά stories στο Instagram. Μάλιστα, μαζί της δεν είδαμε τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα, αλλά τη γνωστή παρουσιάστρια Νικολέττα Ράλλη.
Αυτές της ημέρες η Formula 1 διεξάγεται στην πίστα του Σίλβερστοουν στη Μεγάλη Βρετανία.
Η Αθηνά Οικονομάκου έφτασε από νωρίς εκεί την Παρασκευή και παρακολούθησε κατατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα Sprint του Σάββατου.
Σημειώνεται ότι ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε σήμερα την pole position για τον αυριανό αγώνα Sprint στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας.
Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση μέσα στην πατρίδα του, στην πίστα του Σίλβερστοουν και η Αθηνά Οικονομάκου ήταν εκεί.
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