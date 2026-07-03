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Πάτρα: Ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου η έκθεση του Χρήστου Γιαννόπουλου «Σχεδόν Εκεί» στο Πολύεδρο

Πάτρα: Ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίο...

Στο Πολύεδρο

Ολοκληρώνεται Σάββατο μεσημέρι 4 Ιουλίου, η έκθεση του Χρήστου Γιαννόπουλου «Σχεδόν Εκεί» στο Πολύεδρο, η πρώτη ατομική του που παρουσιάζεται στην Πάτρα, μετά από δεκαήμερη παράταση. Πρόκειται για αντιπροσωπευτικά δείγματα του ζωγραφικού του έργου των τελευταίων ετών, γύρω από τον άξονα του χρόνου, της απόστασης και της ανάμνησης.

Με κύριο καλλιτεχνικό μέσο το λάδι σε μουσαμά, ο καλλιτέχνης συνθέτει πρόσωπα, τοπία και όψεις που στέκονται σε ένα μεταίχμιο ανάμεσα στην επαναφορά μιας μνήμης και το οριστικό σβήσιμό της. Οι μνήμες διαφαίνονται θολές, θαμπές και αποτυπώνονται λίγες στιγμές πριν την τελική απόφαση για την επαναφορά τους στην ευκρινή επιφάνεια ή την οδήγησή τους στη λήθη. Το ασαφές σχεδόν στον τίτλο της έκθεσης αντιτίθεται στις επιταγές ενός σύγχρονου κόσμου που απαιτεί άμεσες αποφάσεις, γρήγορες διευθετήσεις και άμεσες λύσεις. Οι χρωματικές επιλογές στα έργα της έκθεσης υπηρετούν την δημιουργία αυτής της αοριστίας· το πυκνό μπλε, το λαμπερό λευκό και το απροσδιόριστο μαύρο.

Το βράδυ της Πέμπτης 2ης Ιουλίου, φίλοι που παρευρέθηκαν σε συνάντηση με τον καλλιτέχνη, παρακολούθησαν την ανάγνωση κριτικών κειμένων που δημοσιεύτηκαν με αφορμή την έκθεση. Τα κείμενα – σχόλια διαβάστηκαν από τους συντάκτες τους και λειτούργησαν ως έναυσμα για περισσότερη συζήτηση. 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πολύεδρο
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