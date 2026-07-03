Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη- BINTEO

Το βιντεοληπτικό υλικό έχει ενταχθεί στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση και εξετάζεται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων.

Από την ανάλυση του οπτικού υλικού προκύπτει ότι μεσολάβησαν περίπου 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο μέχρι την έκρηξη. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε βραδύκαυστη ύλη, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος διαφυγής στους εμπλεκόμενους.

Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται η στιγμή της πυροδότησης και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η έκρηξη των γκαζακίων, η οποία προκαλεί φλόγες στην είσοδο και στην πρόσοψη του κτιρίου.

Στο βίντεο που έφερε στο φως ο ΣΚΑΪ διακρίνεται ένα άτομο νεαρής ηλικίας, ντυμένο με τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα και καπέλο, ενώ έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μαντήλι. Ο δράστης εμφανίζεται να κρατά μια μαύρη σακούλα, να εισέρχεται στον προαύλιο χώρο της πολυκατοικίας και να αφήνει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό πριν απομακρυνθεί τρέχοντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιντεοληπτικό υλικό προέρχεται από κάμερες που βρίσκονται στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης, στην περιοχή της Άνω Τούμπας.

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη , καθώς υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει τις κινήσεις ενός εκ των δραστών λίγο πριν από την έκρηξη.

Στη “Μονάδα Εγκαυμάτων” και σε σταθερή κατάσταση η Αφροδίτη Νέστορα

Παράλληλα, σταθερή και ελεγχόμενη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα από το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε σε βάρος της οικίας της, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενοίκων.

Νοσηλεύεται στη “Μονάδα Εγκαυμάτων”, ωστόσο άγνωστο παραμένει το πότε θα λάβει εξιτήριο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα σε χέρια και πόδια, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Μετά το εξιτήριό της θα προγραμματιστεί και η κηδεία της μητέρας της, ώστε να μπορέσει να είναι παρούσα.

Το χρονικό των εμπρηστικών επιθέσεων

Υπενθυμίζεται πως, τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (21/7) στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Στην πυλωτή οικοδομής στην οδός Γραβιάς 20 στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 04.30 τα ξημερώματα, σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα. Δευτερόλεπτα αργότερα οι φλόγες και οι πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν την πολυκατοικία. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκαύματα στο 80% της σωματικής επιφάνειας, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα, άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι άλλες δύο επιθέσεις έγιναν στην περιοχή της Πυλαίας και της Τούμπας. Και οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, με την βοήθεια και άλλων συναδέλφων τους από άλλες υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, ‘‘σαρώνουν” την συμπρωτεύουσα και υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα βρουν τους δράστες της φονικής επίθεσης. Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα έχει αλλάξει τα δεδομένα της έρευνας, με τις διωκτικές Αρχές να αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση με ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Από την ανάλυση των βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας, οι Αρχές έχουν καταλήξει στην εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων που φαίνονται με καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίσουν τα κτίρια που πραγματοποίησαν τις τρεις διαδοχικές επιθέσεις.

Δύο επιβαίνουν σε ένα μηχανάκι και ο ένας κατεβαίνει και βάζει τα γκαζάκια. Ενας τρίτος προπορεύεται και ενδεχομένως ελέγχει την περιοχή, επίσης με μηχανάκι.

Όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., για να μπορέσουν να εντοπίσουν από που ξεκίνησαν και που κατέληξαν οι δράστες.

Το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό δεν έχει σημασία μόνο για τον εντοπισμό τους αλλά και για την ταυτοποίησή τους, αφού θεωρείται αδύνατο να είχαν καθ’ όλη την διάρκεια πριν και μετά τις επιθέσεις τους, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης είναι σημαντικό για να προκύψει ή όχι και η εμπλοκή τυχόν άλλων ατόμων.

Γνωρίζουν επίσης προς ποια κατεύθυνση να επικεντρωθούν οι έρευνές τους, ενώ δεν αποκλείεται τα άτομα αυτά να τους έχουν απασχολήσει ξανά το παρελθόν.

Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής θεωρούν πως η επιλογή των συγκεκριμένων στόχων έγινε γιατί προφανώς ήθελαν να χτυπήσουν πολιτικά πρόσωπα, που προέρχονται από το κυβερνών κόμμα, αλλά που θα ήταν και χαμηλού ρίσκου στόχοι γι’ αυτούς, αφού δεν διέθεταν φρουρά.

Σίγουρα, εκτιμάται πως στόχος τους δεν ήταν η πρόκληση θανάτου αλλά εκφοβισμός, ωστόσο αυτό συνέβη και πλέον οι συνέπειες για τους δράστες θα είναι βαρύτατες, αφού είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τον τραυματισμό της κόρης της και πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα που υπέστη εγκαύματα στα άκρα της, του πατέρα της και άλλων δύο ακόμη ενοίκων της πολυκατοικίας με αναπνευστικά προβλήματα.