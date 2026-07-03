Αμφιλοχία: 7χρονος τραυματίστηκε σε παραλία ενώ έπαιζε σε ράμπα ΑμεΑ- Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο

Ένα 7χρονο παιδί τραυματίστηκε το μεσημέρι της ημέρας στην ανατολική πλαζ Αμφιλοχίας, όταν έπεσε ενώ έπαιζε σε ράμπα ΑμεΑ που βρίσκεται στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λιμενική Αρχή Αμφιλοχίας ενημερώθηκε για το περιστατικό και ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο Αγρινίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω φροντίδα.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας Κατερίνης, του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.