Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να παντρευτεί την αγαπημένη του, Κάτια με κουμπάρο τον αδελφό του, Γιάννη

Ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα την Κυριακή 5 Ιουλίου
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να παντρευτεί τη σύντροφό του, Κάτια, με την οποία είναι μαζί σχεδόν 13 χρόνια.
Ο γάμος του Θανάση Αντετοκούνμπο με την αγαπημένη του, Κάτια θα γίνει στην Αθήνα την Κυριακή 5 Ιουλίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Island, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, παρουσία συγγενών, στενών φίλων και αγαπημένων προσώπων του ζευγαριού.
Το ζευγάρι, παρότι είναι μαζί τα τελευταία 13 χρόνια, έχει κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δύο τους έχουν δημιουργήσει ήδη τη δική τους οικογένεια, καθώς είναι γονείς δύο δίδυμων κοριτσιών.
Κουμπάρος στον γάμο του Θανάση δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον αδερφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Να σημειωθεί ότι ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ αποχώρησε από τους Μιλγουόκι Μπακς και καλείται να αποφασίσει το επόμενο διάστημα που θα συνεχίσει την καριέρα του, με την επιστροφή του στην Ευρώπη να είναι πιο πιθανή από ποτέ.
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