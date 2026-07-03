Δυτική Αχαΐα: 52χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (02.07.26) ένας 52χρονος άνδρας σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, όταν τον βρήκε ο αδελφός του μέσα στο σπίτι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.