Δυτική Αχαΐα: 52χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας
Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (02.07.26) ένας 52χρονος άνδρας σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, όταν τον βρήκε ο αδελφός του μέσα στο σπίτι.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.
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