Η Ιφιγένεια Τζόλα κάνει διακοπές στα Σύβοτα λίγο πριν το φινάλε της «Γης της ελιάς»

Ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές η ηθοποιός Ιφιγένεια Τζόλα, η οποία τα τελευταία πέντε χρόνια κρατά συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της Βασιλικής Καρπενάρου στη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς».

Σύντομα η «Η Γη της ελιάς» θα κατεβάσει οριστικά αυλαία ολοκληρώνοντας τις ιστορίες των κεντρικών ηρώων που συντρόφευσαν εδώ και μία πενταετία τους τηλεθεατές. Η Ιφιγένεια Τζόλα, την Παρασκευή (03.07.2026) δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της, στις οποίες όπως αποκάλυψε βρίσκεται στα Σύβοτα.

Η όμορφη καλλιτέχνιδα πόζαρε με ένα υπέροχο γαλάζιο μπικίνι στην παραλία και έδειχνε ανέμελη και χαλαρή.

«Ένα μικρό κομμάτι του παραδείσου στην Ελλάδα», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ιφιγένεια Τζόλα.