Η Ιφιγένεια Τζόλα κάνει διακοπές στα Σύβοτα λίγο πριν το φινάλε της «Γης της ελιάς»

Η ανάρτηση της ηθοποιού
Ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές η ηθοποιός Ιφιγένεια Τζόλα, η οποία τα τελευταία πέντε χρόνια κρατά συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της Βασιλικής Καρπενάρου στη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς».
Σύντομα η «Η Γη της ελιάς» θα κατεβάσει οριστικά αυλαία ολοκληρώνοντας τις ιστορίες των κεντρικών ηρώων που συντρόφευσαν εδώ και μία πενταετία τους τηλεθεατές. Η Ιφιγένεια Τζόλα, την Παρασκευή (03.07.2026) δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της, στις οποίες όπως αποκάλυψε βρίσκεται στα Σύβοτα.
Η όμορφη καλλιτέχνιδα πόζαρε με ένα υπέροχο γαλάζιο μπικίνι στην παραλία και έδειχνε ανέμελη και χαλαρή.
«Ένα μικρό κομμάτι του παραδείσου στην Ελλάδα», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ιφιγένεια Τζόλα.
«Είδα σχόλια στα οποία κάποιοι έγραφαν ότι είμαι καχεκτική, ανορεκτική και γιατί η τηλεόραση προβάλει τέτοια πρότυπα. Θυμάμαι, στην αρχή όταν τα είχα διαβάσει είχα στεναχωρηθεί, με είχαν επηρεάσει σε ένα βαθμό. Όταν κάθισα και το σκέφτηκα λίγο παραπάνω, πλέον δεν με στεναχωρεί ούτε θα με αγγίξει κάποιο τέτοιο σχόλιο», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της η Ιφιγένεια Τζόλα.
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