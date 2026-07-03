«Δημιουργική Απασχόληση στους θερινούς μήνες» για τα παιδιά των εργαζόμενων του Δήμου Πατρέων

Ο πολυχώρος των Παλαιών Σφαγείων στην Ακτή Δυμαίων ακόμα και τους πιο ζεστούς μήνες του καλοκαιριού Ιούλιο και Αύγουστο δεν ατονεί και παραμένει ενεργός.

Εκτός των διάφορων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και συναυλιών που πραγματοποιούνται, ο πολυχώρος καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα παραμείνει ζωντανός με την παιδική δραστηριότητα και τα χαμόγελα των μικρών να ανθίζουν.

Έτσι τα πρωινά απασχολούνται δημιουργικά τα παιδιά των εργαζομένων του Δήμου Πατρέων. Τα παιδιά όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, έχουν την ευκαιρία για δύο μήνες (από 1η Ιουλίου που άρχισε η δραστηριότητα έως και 31 Αυγούστου που θα ολοκληρωθεί) να απασχολούνται και να παραμένουν ασφαλή στο πολυχώρο των Παλαιών Σφαγείων τις ώρες που οι γονείς τους είναι στην εργασία τους.

Στη δράση «Δημιουργική απασχόληση στους θερινούς μήνες» που η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας πραγματοποιεί με τη συνεργασία του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων και τους γονείς των παιδιών προς διευκόλυνσή τους, τα παιδιά απασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες από το προσωπικό της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (παιδαγωγούς-εκπαιδευτές) και μια πρόσθετη παιδαγωγό, συμμετέχουν σε παιχνίδια υπαίθρου και επιτραπέζια παιχνίδια, εργαστήρια που διεξάγονται στον υπαίθριο χώρο και στις αίθουσες των δημιουργικών καρναβαλικών εργαστηρίων, παρακολουθούν προβολές στην αίθουσα Κ7 (αφιερωμένη στο Θέατρο Σκιών) και απολαμβάνουν την ολοκαίνουρια παιδική χαρά, που λειτουργεί για τις ανάγκες των Παλαιών Σφαγείων, μια από τις ομορφότερες παιδικές χαρές της περιφέρειας.

Η «δημιουργική απασχόληση των μικρών τους θερινούς μήνες» πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 7.30-15.00.

Πρόκειται για μια δράση κατά τους μήνες που είναι κλειστά τα σχολεία, η οποία έχει αγκαλιαστεί από τα παιδιά και τους γονείς- εργαζομένους και περιλαμβάνει δημιουργική απασχόληση, ομαδικότητα, ψυχαγωγία κ.λπ., παράλληλα με τις δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Πατρέων σε Πλαζ και Ροΐτικα.