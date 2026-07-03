Μαρία Καρυστιανού: Τι απαντά για το ακίνητο από πλειστηριασμό

Στην αντεπίθεση περνά η Μαρία Καρυστιανού, με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να απαντά στις αιτιάσεις σχετικά με την αγορά ακινήτου μέσω πλειστηριασμού και fund. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπόθεση αφορά γκαρσονιέρα 29 τ.μ., η οποία αποκτήθηκε το 2023 από την εταιρεία «Where About Travels».

Η Μαρία Καρυστιανού και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» χαρακτηρίζουν την υπόθεση με το ακίνητο «ξεκάθαρη προσπάθεια σπίλωσης», υποστηρίζοντας ότι μια μεμονωμένη επιχειρηματική ενέργεια πρώην συνεργάτη της διαστρεβλώθηκε ώστε η ίδια να παρουσιαστεί ως «κοράκι πλειστηριασμών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπόθεση αφορά την αγορά μιας γκαρσονιέρας 29 τ.μ. το 2023 από την εταιρεία «Where About Travels», η οποία είχε ιδρυθεί το 2022 από τη Μαρία Καρυστιανού και τον τότε σύντροφό της, Γιάννη Μωυσίδη.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν ανέπτυξε ουσιαστική εμπορική δραστηριότητα και ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών της για το 2023 και το 2024 ήταν σχεδόν μηδενικός.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, το ακίνητο αποκτήθηκε με πρωτοβουλία και συντονισμό του πρώην συντρόφου της Μαρίας Καρυστιανού, ο οποίος, όπως σημειώνεται, το έχει επιβεβαιώσει δημόσια.

«Δεν υπήρξε κέρδος»

Το κίνημα επιμένει ότι η εταιρεία είχε στην κατοχή της δύο ακίνητα, τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν εμπορικά, ούτε ενοικιάστηκαν, άρα δεν απέφεραν κέρδος.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η συναλλαγή έγινε έξι μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών, σε περίοδο κατά την οποία η Μαρία Καρυστιανού, όπως αναφέρεται, ήταν αφιερωμένη τόσο στο ιατρείο της όσο και στον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης της, Μάρθης.

Η ανακοίνωση εγκαλεί τα ΜΜΕ που ανέδειξαν την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι απέκρυψαν τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, από τα οποία, κατά την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», προκύπτει αν υπήρξε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αιχμές για πολιτικούς και ακίνητα

Η απάντηση δεν περιορίζεται στην υπόθεση της γκαρσονιέρας. Το κίνημα περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από τα ΜΜΕ να ασχοληθούν «με την ίδια θέρμη» με αγορές ακινήτων από πολιτικά πρόσωπα, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, ξεπέρασαν το 2024 τα 20 εκατ. ευρώ.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για πολιτικούς που «μπαίνουν με 2-3 ακίνητα στην πολιτική και βγαίνουν με 30-40», με αιχμές για το πόθεν έσχες και το άρθρο 86 του Συντάγματος.

«Δεν αλλάζουμε κεραία»

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» επιχειρεί, τέλος, να επαναφέρει τη συζήτηση στο ζήτημα των funds και των servicers, το οποίο χαρακτηρίζει κεντρικό πολιτικό και κοινωνικό θέμα.

Όπως αναφέρει, η υφαρπαγή περιουσιών πολιτών από funds και servicers αποτελεί ζήτημα που βρίσκεται στον «σκληρό πυρήνα» της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματος.

«Δεν εκβιαζόμαστε, δεν πτοούμαστε και δεν αλλάζουμε κεραία», σημειώνει η ανακοίνωση, προαναγγέλλοντας νέα παρέμβαση για την «ασυδοσία των funds» και την κυβερνητική προστασία που, όπως υποστηρίζει, απολαμβάνουν.