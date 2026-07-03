Το «Patras Urban Youth Live» έστειλε μήνυμα ενάντια στην κοινωνική αδικία -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ένα ξεχωριστό για τη νεολαία της πόλης μουσικό γεγονός, μια μοναδική urban συναυλία, φιλοξένησε το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου στον εμβληματικό χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων, το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας.

Το «Patras Urban Youth Live» έφερε στην πόλη μερικά από τα πιο δυνατά - αυθεντικά ονόματα της hip-hop και της εναλλακτικής σκηνής, όπως οι Ταφ Λάθος, Tiny Jackal, Fundracar, The Noodles, Sigmataf και Sane, δίνοντας βήμα στη μουσική που μιλάει στην ψυχή, προβληματίζει, εμψυχώνει και ξεσηκώνει.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο και χωρίς αστερίσκους κινήθηκε ενάντια στο φασισμό και την κοινωνική αδικία, φέρνοντας στο επίκεντρο την προσωπική αναζήτηση και την ελευθερία, έτσι όπως αυτό εκφράζεται από την ελληνική hip-hop και το συνειδητοποιημένο περιεχόμενό της.

Η εκδήλωση απόκτησε βαθύτερο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς σε αυτή παραβρέθηκε η Μάγδα Φύσσα, η οποία μέσω της πόλης που ξέρει να ενώνει, να εμπνέει και να διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο, έστειλε ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και συλλογικής συνείδησης.

Η Μάγδα Φύσσα στο σύντομο χαιρετισμό της μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «οι νέοι άνθρωποι πρέπει να αγωνίζονται και να μην αφήσουν τη γενιά τους να δηλητηριαστεί από τον φασισμό».

Η κ. Φύσσα ευχαρίστησε τον δήμαρχο της Πάτρας Κώστα Πελετίδη, «όχι μόνο για τη συναυλία, αλλά και για την συνολική του στάση ως ανθρώπου και δημάρχου», τονίζοντας πως «έχει ιδιαίτερη αγάπη στην Πάτρα, γιατί είναι μία πόλη που ξέρει ν’ αγωνίζεται και γι’ αυτό έχει αυτή τη δημοτική Αρχή».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, κ.α.