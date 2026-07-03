Ελαφόνησος: «Ήταν λάθος, αλλά έδρασα ενστικτωδώς» λέει ο πλοιοκτήτης που κολυμπούσε προς το πλοίο με ανοιχτό τον καταπέλτη

Ο πλοιοκτήτης του φέρι μποτ στην Ελαφόνησο μιλά στο Live News και περιγράφει τη δική του εκδοχή για τη βουτιά που έκανε στη θάλασσα προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο. Όπως υποστηρίζει, ενήργησε αυθόρμητα, με μοναδικό στόχο να συμβάλει στην άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος που είχε προκύψει.

Ο πλοιοκτήτης υποστηρίζει ότι το περιστατικό στην Ελαφόνησο πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες έπρεπε. Αναγνωρίζει ότι η ενέργειά του ήταν λανθασμένη, ωστόσο επιμένει πως δεν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος ούτε για τον ίδιο ούτε για τους επιβάτες του πλοίου.

«Είχε ήδη ανοιχτό καταπέλτη. Ήταν στα 1-2 μέτρα πριν ακουμπήσει και κατάλαβα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Περίμενα 2-3 λεπτά να δω αν το θέμα έχει τελειώσει, αν φτιάχτηκε. Δεν προσέγγιζε, έμεινε ακινητοποιημένο. Είχε απομακρυνθεί από τον προβλήτα περίπου στα 20 μέτρα. Έβλεπα ότι δεν υπήρχε λύση και βούτηξα εγώ ενστικτωδώς».

Όπως περιγράφει, όλα έγιναν την περασμένη Τρίτη 30.06.2026, όταν το φέρι μποτ επέστρεφε από την Πούντα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλοίο δεν μπορούσε να προσεγγίσει με ασφάλεια στον προβλήτα, γι’ αυτό και αποφάσισε να πέσει στη θάλασσα για να επιβιβαστεί και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της βλάβης.

«Ανέβηκα πάνω, ζήτησα να με ανεβάσουν. Ήταν ήδη κατεβασμένη η πόρτα, ο καταπέλτης. Ανέβηκα πάνω και εκείνη την ώρα συνάντησα και τον μηχανικό. Κατεβήκαμε στο μηχανοστάσιο, του υπέδειξα ακριβώς, είδαμε ποιο ήταν το θέμα. Μια ντίζα συγκεκριμένα είχε λασκάρει το εξάρτημα, ο σφιγκτήρας που κρατάει την ντίζα στο μηχανοστάσιο στους χειρισμούς. Η κύρια μηχανή δεν είχε κανένα πρόβλημα».

Ο πλοιοκτήτης υποστηρίζει ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά με μια προσωρινή επέμβαση και ότι το πλοίο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του.

«Εκείνη την ώρα, μαζί με τον μηχανικό, με δύο ενισχυμένα tie wrap, πιάσαμε το σφικτηράκι αυτό, το ενισχύσαμε, κάναμε δοκιμαστικό, λειτουργούσε και έγινε κανονικά ο κατάπλους. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία, γιατί άκουσα και 45 λεπτά, διήρκεσε max 15 λεπτά».