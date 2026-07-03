Στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κεφαλονιά μετέβη ο Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος Στελλάτος

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, με ευχή και ευλογία του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και κανονική αδεία του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ.κ. Δημητρίου, χοροστάτησε την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026 το απόγευμα, στην ιερά ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και κήρυξε τον Θείο λόγο στον Ιερό Ναό Παναγίας Βλαχερνών στα Αννινάτα Κεφαλληνίας.

Την επόμενη, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 το πρωί, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, με τη συμμετοχή ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, στον ίδιο Ιερό Ναό.

Στις ομιλίες του ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, μεταξύ άλλων, είπε: "Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Κατάθεση της Τιμίας Εσθήτος της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ναό των Βλαχερνών, στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα τιμούμε την αγάπη του Θεού, που άφησε στην Εκκλησία Του σημεία της παρουσίας και της χάριτός Του, για να ενισχύεται η πίστη και η ελπίδα των πιστών. Η Παναγία μας ήταν στολισμένη με καθαρότητα, ταπείνωση και έκανε απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι πολλές φορές η Θεοτόκος προστάτευσε την Κωνσταντινούπολη. Οι πιστοί καταφεύγουν με δάκρυα και προσευχή στον Ναό των Βλαχερνών, ζητώντας τη μεσιτεία της. Και εμείς σήμερα έχουμε ανάγκη από αυτή τη μητρική προστασία. Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη άγχος, φόβο, μοναξιά και πνευματικές δοκιμασίες. Η Παναγία μάς καλεί να στραφούμε προς τον Χριστό, να μετανοήσουμε, να συμμετέχουμε στα Ιερά Μυστήρια και να ζούμε σύμφωνα με το άγιο θέλημα του Θεού".

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ευρισκόμενος στην αρχόντισσα του Ιονίου, την Κεφαλονιά, μετά τη Θεία Λειτουργία που τέλεσε στον Ιερό Ναό Παναγίας Βλαχερνών στα Αννινάτα Κεφαλληνίας, μετέβη στο χωριό Καμπιτσάτα Κεφαλληνίας και τέλεσε Ιερό Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως όλων των αναπαυομένων στο κοιμητήριο της ενορίας.

*Την περασμένη Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026 το πρωί, να προσθέσουμε, ο Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος χοροστάστησε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγ. Αναργύρων στη Γούναρη κοντά στην πλ. Ομονοίας στην Πάτρα που ανήκει στον ενορία του Παντοκράτορα.

Ο κ. Χρύσανθος κήρυξε και το Θείο λόγο ενώ πολλοί ήσαν οι πιστοί που πήγαν το διήμερο 30-6 και 1η Ιουλίου μέχρι το ναό των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού να ανάψουν το κέράκι τους και να προσκυνήσουν.

* Οι φωτ. είναι από το blog i-n-ag-nektariou-patron.blogspot.com