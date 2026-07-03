Νέα απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα γιατρών και φαρμακοποιών με εικονικές συνταγές- Πάνω 400.000 ευρώ η ζημιά

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει εκτεταμένη απάτη με εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, δρώντας ανενόχλητο για τουλάχιστον έξι χρόνια.

Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 405.000 ευρώ, ενώ οι Αρχές έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής 5.429 πλαστές συνταγές. Για την υπόθεση συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στην Αττική το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα ανάμεσα στα οποία ένας ψυχίατρος, μια οικογενειακή γιατρός δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων.

Το προφίλ της απάτης - Στο «στόχαστρο» όσοι δεν είχαν άυλη συνταγογράφηση

Η δράση του νέου αυτού κυκλώματος είχε βάθος, καθώς είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 και λειτουργούσε με απόλυτα ιεραρχημένη δομή και διακριτούς ρόλους μέχρι και τον Απρίλιο του 2026. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το «κλειδί» για τη λειτουργία της απάτης βρισκόταν στην επιλογή των θυμάτων, καθώς τα της οργάνωσης εντόπιζαν ΑΜΚΑ ασφαλισμένων οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες δεν λάμβαναν ποτέ SMS ή email για τις συνταγές που γράφονταν στο όνομά τους, και η δράση του κυκλώματος παρέμενε στο σκοτάδι.

Στη συνέχεια, οι συνταγές εκτελούνταν εικονικά με πλαστογράφηση υπογραφών, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα είτε αποζημιώνονταν από τον ΕΟΠΥΥ είτε διακινούνταν μέσω φαρμακείων για παράνομο κέρδος.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση του κυκλώματος ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ, γεγονός που ξεκίνησε μια πολύμηνη έρευνα των αρχών.

Τα ευρήματα

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος ενοχοποιητικών στοιχείων, που μαρτυρούν το μέγεθος της δραστηριότητας:

* 240 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμάκων (ορισμένα εκ των οποίων περιέχουν ναρκωτικές ουσίες).

* Πλήθος εγγράφων, όπως χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές, γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, καθώς και αποκομμένες *ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων.

* Το ποσό των 1.200 ευρώ.

* Έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα αυτοκίνητο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.